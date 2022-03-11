الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تحول مفاجئ من المركزي الأوروبى للتشديد ينعش أسهم أوروبا بعد موجة بيع

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، لتعوض بعضا من خسائرها أمس الخميس، التي اقتربت من اثنين بالمئة بعد تحول مفاجئ من البنك المركزي الأوروبي نحو تشديد السياسة النقدية، إذ قال إنه سيتوقف عن ضخ أموال في الأسواق المالية هذا الصيف.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش بعد هبوطه 1.7 بالمئة في الجلسة السابقة.


مهد البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس الطريق أمام رفع أسعار الفائدة، إذ طغى التضخم الآخذ في الارتفاع على المخاوف المرتبطة بتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
 

وقال فرانسوا فيليروي دي جالو عضو البنك المركزي الأوروبي اليوم، إنه لا يوجد ركود في أوروبا وإن الاقتصاد لا يزال ينمو رغم التأثير الناجم عن الحرب على النشاط.

وفي الأسبوع الماضي، تراجعت الأسهم الأوروبية، مع حظر الولايات المتحدة واردات النفط الروسية، فيما زادت التقلبات والمخاوف من ركود تضخمي عالمي، وغطى على إثر تعافي الأسهم المالية.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الجلسة المتقلبة منخفضًا 0.5 بالمئة، متأثرًا بهبوط قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والمواد الأولية.

واستقر المؤشران فاينانشال تايمز البريطاني وداكس الألماني، في حين كان المؤشران الإسباني والإيطالي أفضل أداء ليرتفعا 1.8 بالمئة و0.8 بالمئة على الترتيب.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن فرض حظر أمريكي على واردات الطاقة الروسية بما يشمل النفط والغاز، معززًا حملة ضغوط على موسكو ردًا على غزو أوكرانيا.

وامتنع الاتحاد الأوروبي حتى الآن عن حظر الواردات نظرًا لاعتماده على النفط والغاز من روسيا.

وارتفعت أسعار النفط الخام إلى أكثر من 132 دولارًا للبرميل بسبب مخاوف من تعطل الإمدادات، فيما عزز أسهم بي.بي وشل في لندن، التي ارتفعت 5.1 بالمئة وثلاثة بالمئة على الترتيب.

اوروبا البنك المركزي الأوروبي الأسواق المالية البنك المركزي روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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