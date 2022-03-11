زيلينسكى: المختبرات البيولوجية فى أوكرانيا نشاطها «علمى بحت»

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن المختبرات البيولوجية في بلاده تعود للحقبة السوفيتية ونشاطها "علمي بحت".

وقال زيلينسكي في فيديو نشره على قناته في "تيليجرام": "معظم المختبرات من الحقبة السوفيتية وتنشط في "العلوم العادية"، لا العسكرية".

ونفى تقارير عن إنتاج أسلحة دمار شامل في أوكرانيا، وقال: "نحن محترمون... أنا رئيس بلد محترم، وشعب محترم، لا أحد يطور أي أسلحة بيولوجية أو أسلحة دمار شامل أخرى على أرضنا"

وعلى صعيد آخر، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ 35 ألف مدني على الأقلّ تمّ إجلاؤهم، من مدن أوكرانية تحاصرها القوات الروسية.

وقال زيلينسكي في رسالة مصوّرة إنّ هؤلاء المدنيين تمّ إجلاؤهم من مدينتي سومي وإينيرهودار ومن مناطق قريبة من العاصمة كييف عبر ثلاثة ممرّات إنسانية.

وأعرب الرئيس الأوكراني عن أمله في أن تستمرّ عمليات الإجلاء الخميس مع فتح ثلاثة ممرّات إنسانية أخرى أوّلها في مدينة ماريوبول المحاصرة منذ تسعة أيام، وثانيها في فولنوفاكيا (جنوب شرق) وثالثها في إيزيوم (شرق).

وتمّ إجلاء هؤلاء المدنيين بعدما توصّلت موسكو وكييف الأربعاء إلى اتفاق على إقامة ممرّات إنسانية، في خطوة أعطت المدنيين العالقين تحت القصف في المدن المحاصرة أملاً بإمكانية خروجهم منها أحياء.

والثلاثاء تمّ إجلاء أكثر من 5000 مدني من مدينة سومي التي يبلغ عدد سكانها 250 ألف نسمة وتقع بالقرب من الحدود الروسية.

لكنّ عمليات الإجلاء من مدينة ماريوبول الساحلية فشلت مرات عدّة في الأيام الأخيرة بعدما تقاذف طرفا النزاع المسؤولية عن هذا الفشل.

ومساء الأربعاء أعلن رئيس بلدية ماريوبول أنّ 1207 مدنيين قتلوا في المدينة في تسعة أيام من الحصار والقصف.

والأربعاء استهدف سلاح الجو الروسي مستشفى للأطفال والتوليد في ماريوبول، في غارة تسببت بإصابة 17 شخصا على الأقل بجروح ودمّرت المرفق وأثارت موجة استنكار دولية، لكنّ موسكو قالت إنّ قواتها قصفت المستشفى بعد أن حوّله الجيش الأوكراني إلى مركز عسكري وأخلاه من المدنيين.