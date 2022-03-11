الجزائر: 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة، فيما تماثل 22 مريضا للشفاء.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية - في بيان اليوم - أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٦٥ ألفا و٣٦٦ حالة، من بينها ٢٣ إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٧٧ ألفا و٩٧٧ شخصا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٦ آلاف و٨٦١ حالة ، فيما يتواجد حاليا ١٠ مرضى في العناية المركزة.

ونوهت بأن ٣٤ ولاية، من أصل ٥٨، لم تسجل أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما سجلت ١٤ ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات، في الوقت الذي لم تسجل أي ولاية أزيد من عشر حالات.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.