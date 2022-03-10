استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب كورونا في أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الخميس، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

في بريطانيا، أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 346 ألفا و59 إصابة خلال الأسبوع الجاري، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 19 مليونا و373 ألفا و884 إصابة. كما أعلنت السلطات عن تسجيل 778 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس خلال الأيام الأسبوع الماضي، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 162 ألفا و482 حالة وفاة.

ورصدت سلطات الصحة البرتغالية 18 حالة وفاة، و12 ألفا و794 إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 21 ألفا و285 حالة، والإصابات 3 ملايين و352 ألفا و874 إصابة.

وفي إيطاليا، سجلت وزارة الصحة 54 ألفا و230 إصابة جديدة و136 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد 13 مليونا و214 ألفا و498 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 156 ألفا و493 وفاة.

وفي اليونان، سجلت وزارة الصحة 21 ألفا و863 إصابة جديدة و56 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد مليونين و583 ألفا و266 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 26 ألفا و424 وفاة.

أما جارتها قبرص، أعلنت تسجيل 2866 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 298 ألفا و235 حالة. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 886 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة على مدار أمس.

وفي هولندا، سجلت وزارة الصحة 74 ألفا و518 إصابة جديدة و41 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد 6 ملايين و986 ألفا و 628 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن21 ألفا و 675 وفاة.

وفي النمسا، سجلت وزارة الصحة 49 ألفا و 432 إصابة جديدة و23 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد 3 ملايين و 22 ألفا و 79 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 15 ألفا و136 وفاة.

وفي أيسلندا، سجلت وزارة الصحة 2633 إصابة جديدة و حالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد 155 ألفا و 877 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 77 وفاة.

وفي بيلاروسيا، سجلت وزارة الصحة 1497 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، و10 حالات وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس حتى الآن 935 ألفا و648 حالة، بينما تبلغ الوفيات 6 آلاف و 618 حالة.

وفي تشيلي، سجلت وزارة الصحة 19 ألفا و 97 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، و244 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس حتى الآن 3 ملايين و 249 ألفا و890 حالة، بينما تبلغ الوفيات 43 آلفا و 527 حالة.

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6424 إصابة جديدة بفيروس كورونا و139 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و113 ألفا و591 حالة والوفيات إلى 138 ألفا و572 حالة.

وفي بنجلاديش، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و948 ألفا و798 حالة والوفيات إلى 29 ألفا و100 حالة.

وفي مولدوفا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 459 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 506 آلاف و681 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و319 حالة.

وفي رومانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3565 إصابة جديدة بفيروس كورونا و70 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و784 ألفا 651 حالة والوفيات إلى 64 ألفا و226 حالة.

وفي الدنمارك أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 13 ألفا و 503 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليونين و783 ألفا و384 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، حالة 41 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 5049.

وفي كرواتيا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 1728 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و69 ألفا و317 حالة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 18 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 15 ألفا و294 حالة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /هينا/ الكرواتية.

وفي سويسرا، أعلن المكتب الفيدرالي للصحة العامة، تسجيل 17 ألفا و 994 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و26 ألف و 932 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، إلى 13 ألفا و361 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة /بليك/ السويسرية.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 2588 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و930 ألفًا و437 إصابة، كما سجلت 25 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 15 ألفًا و488 حالة وفاة.

وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 270 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 790 ألفًا و153 إصابة في حين سجلت 17 وفاة لتصل حصيلة الوفيات إلى 9575 حالة على مستوى البلاد.

وفي سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 13 حالة إصابة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 16 ألفًا و374 حالة إصابة على مستوى البلاد منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن.

في بروناي، سجلت السلطات الصحية 3849 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 104 آلاف و22 إصابة، كما ظل إجمالي الوفيات عند 75 حالة وفاة.

وفي نيبال، سجلت السلطات الصحية 112 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 977 ألفًا و895 حالة، بينما سجلت حالة وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات في البلاد 11 ألفًا و949 حالة.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 447 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و75 ألفًا و30 إصابة، كما ظل إجمالي الوفيات متوقفًا عند 8502 حالة وفاة.

وكينيا، سجلت السلطات الصحية 11 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 323 ألفًا و140 إصابة، كما بلغ إجمالي الوفيات 5644 حالة عقب تسجيل 3 حالات وفاة جديدة على مدار أمس.

وفي سنغافورة، سجلت السلطات الصحية 16 ألفًا و 165 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 901 ألفًا و758 إصابة في حين سجلت 6 حالات وفاة لتصل حصيلة الوفيات إلى 1116 وفاة على مستوى البلاد.

وفي جنوب إفريقيا، سجلت السلطات الصحية 1686 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و و690 ألفًا و291 حالة، بينما سجلت 25 حالة وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات في البلاد 99 ألفًا و681 حالة.

وفي أيرلندا، سجلت السلطات الصحية 11 ألفًا و682 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 340 ألفًا و326 إصابة في حين بلغت حصيلة الوفيات إلى الآن 6578 حالة على مستوى البلاد.