«التعايش مع ذوي الهمم».. ندوة تثقيفية لطلاب المعاهد الأزهرية بكفر الشيخ

أعلنت المنطقة الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ تنظيم ندوة تثقيفية بعنوان "التعايش مع ذوي الهمم" في معهد البشائر بالحامول ، والتي تأتي ضمن سلسلة ندوات الإرشاد والتوجيه الجمعي الذي يعدها مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بإدارة رعاية الطلاب بمنطقة كفر الشيخ الأزهري.

وخلال الندوة ألقت الدكتورة حسينة عزام ، مسئولة مكتب الخدمة المدرسية، محاضرة عن سير العظماء من ذوي الإعاقات، وأوضحت للحضور أنواع الإعاقات، ودور الوطن الذي يكفل لهم كارت الخدمات المتكاملة كحق لكل واحد فيهم، فيما ألقى الشيخ ياقوت درويش، شيخ المعهد؛ كلمته عن المعاقين في الإسلام واستثمار قدراتهم، وكيفية معاملة الطفل المعاق من والديه.

كما أوضح الدكتور إبراهيم السنهوري، بإدارة التعليم الإبتدائي بالمنطقة؛ خلال حواره بالندوة آلية طرح الدمج في المعاهد وطريقة تطبيقه في الأزهر الشريف، وخلال الندوة قدم طلاب المعهد بعض فقرات الإنشاد الديني، كما قام محمد مجاهد، الموجه بإدارة الرياض التعليمية الأزهرية، بإلقاء قصيدتين شعر عن ذوي الهمم من تأليفه.

وأشار خيري حلمي، موجة التربية الاجتماعية بإدارة الرياض التعليمية الأزهرية، إلى أن طلاب إدارته شاركوا بشكل متميز في معظم المسابقات التي أقيمت وحصدوا جوائز عديدة، مقدماً الشكر للجميع على كم المجهود المبذول، وتواجد روح الفريق السائدة بينهم كفريق عمل واحد.

وشهد فعاليات الندوة زينب عبدالحميد ، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، و علي المغازي، مدير إدارة الرياض التعليمية الأزهرية، والدكتور أحمد سعد؛، بإدارة الخطة والمنهج بالمنطقة، وقام علي التنظيم للندوة محمد رفعت، الأخصائي الاجتماعي بالمعهد .

وفي وقت سابق ، أعلنت المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ ، أنها قد قامت بتنفيذ ندوة تثقيفية في معهد فتيات مصطفي طلخان الإعدادي بمسير التابع لإدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية بعنوان " تنمية روح المواطنة" والتي تأتي ضمن سلسلة ندوات الإرشاد والتوجيه الجمعي الذي يعدها مكتب الخدمة الإجتماعية المدرسية بإدارة رعاية الطلاب بمنطقة كفرالشيخ الأزهرية.

وقد تم القاء محاضرة حول الحب والوفاء للوطن، وأشارت بأن الولاء والإنتماء له فريضة وأن الأنبياء قدوتنا في هذا الأمر، كما أن الشعراء تغنوا بحب الوطن والحنين إليه، كما تحدثت للحضور بإستفاضة حول الفرق بين الوطنية والمواطنة.