بايدن: الأمريكيون يمرون بضائقة استهلاك بسبب حرب أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، إن أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك الجديد يعكس الضائقة التي يمر بها الأمريكيون بسبب "الغزو الروسي" لأوكرانيا.

أوضحت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم، أن هذه التصريحات للرئيس بايدن تجئ رداً على تقارير تحدثت بشأن ارتفاع الأسعار للمستهلكين بنسبة تزيد علي 7.9٪ خلال الـ 12 شهراً الماضية.

وأضافت الشبكة الأمريكية، أن بايدن ألقى باللوم، في بيان، على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهجوم بلاده على أوكرانيا لارتفاع الأسعار، لكنه قال إن التكاليف التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا رداً على ذلك الهجوم كان "أكثر تدميراً" من التكاليف التي يواجهها الأمريكيون في بلادهم.

أكد الرئيس الأمريكي أن "تقرير التضخم اليوم يذكّر بأن ميزانيات الأمريكيين تتعرض لضغوط بسبب الزيادات في الأسعار وأن الأسر بدأت تشعر بآثار ارتفاع الأسعار" في أعقاب اندلاع الحربأ، موضحاً أن أحد أكبر المتسببين في التضخم هذا الشهر يعزى إلى زيادة أسعار الغاز والطاقة بسبب حرب أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن روسيا ستكون عاجزة عن السيطرة على أوكرانيا برمتها، مؤكدًا أن بوتين لن "يحقق النصر أبدًا" في هذه الحرب.

وأكد بايدن قد تستمر روسيا في تحقيق التقدم بثمن مروع، لكن يتضح من الآن، أن أوكرانيا لن تشكل أبدًا انتصارًا لبوتين.

قد يتمكن بوتين من السيطرة على مدينة، لكنه لن يتمكن من الاستيلاء على البلد برمته.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيعلن عن عدد من الإجراءات الإضافية في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، ردًا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفق جدول زمني صادر عن البيت الأبيض.

أضاف في بيان أورده الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، أن بايدن سيتلقى الموجز اليومي، وبعد اجتماع مغلق سيعلن عن الإجراءات الجديدة؛ لمواصلة عقاب روسيا على حربها غير المبررة ضد أوكرانيا.