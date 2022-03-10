وليامز تناقش مع عضوات مجلس الدولة القاعدة الدستورية للانتخابات

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إنها التقت عددا من عضوات المجلس الأعلى للدولة وأطلعتهن على مبادرة الأمم المتحدة لتشكيل لجنة مشتركة من ممثلين عن مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية على أساس سليم تمكن من إجراء الانتخابات.

أضافت وليامز، في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع «تويتر»، الخميس، أن اللقاء جرى اليوم في طرابلس، مضيفة أن العضوات سلطن الضوء على «ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن احتراما لتطلعات 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت».

وأشارت إلى الاتفاق مع العضوات على أهمية دعم تمثيل المرأة على مختلف المستويات في مؤسسات الدولة والوزارات الرئيسية وفي المشهد السياسي.

كما أثنت على «تفانيهن في تعزيز الحوار والمصالحة في مناطق النزاع»، وأكدت المستشارة الأممية أهمية التعاون بين المؤسسات السياسية من أجل الوحدة والاستقرار والسلام.

واقترحت وليامز، الجمعة الماضي، تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة تضم 12 عضواً، بواقع ستة من كل مجلس، على أن تجتمع في 15 مارس الجاري في مكان يجري التوافق عليه، للعمل لمدة أسبوعين لوضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.