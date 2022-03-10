الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطل بحوزته 10 كيلو حشيش بالعجوزة

حشيش
حشيش

نجح ضباط مباحث الجيزة، في إلقاء القبض على عاطل بحوزته 10 كيلو من مخدر الحشيش فى منطقة العجوزة.

البداية بورود معلومات للرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بتردد عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا على منطقة ميت عقبة، لترويج المواد المخدرة بين تجار التجزئة تم رصد تحركات المتهم، والحصول على إذن من النيابة العامة لضبطه.

 وبإعداد كمين له، تمكن الرائد حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة، والرائد باسم أبو الدهب من القبض على المتهم، بمنطقة ميت عقبة، وبحوزته 10 كيلو من مخدر الحشيش، وتوك توك، ومبلغ 2000 جنيه، وهاتف محمول.

واعترف المتهم أمام العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته المضبوطات لترويجها بين عملائه، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

توك توك تحقيق النيابة قسم شرطة هاتف محمول القبض على عاطل النيابة العامة مخدر الحشيش

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

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