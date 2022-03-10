السجن 5 سنوات لـ بائع طيور قتل حماه بالعمرانية

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، بمعاقبة بائع طيور بالسجن 5 سنوات، وبراءة زوجته، في اتهامهما بقتل والدها "حماه" بمنطقة العمرانية.

وطلب دفاع المتهمين بالبراءة تأسيسا على بطلان اعتراف المتهمين لكونه جاء محملا على وعد وإغراء من قبل الضابط وعدم اتفاقه مع ماديات الدعوى وصدر بدون إرادة حرة واعية من المتهمين، وانتفاء رابطة السببية بين الفعل والنتيجة في حالة وجود الفعل حيث تعزر تقرير الطب الشرعي تحديد سبب وفاة المجني علية حال كونه طاعن في السن ومصاب بعدة أمراض قد أدت إلى وفاته.

ودفع الدفاع خلال مرافعته بعدم معقولية الواقعة حيث المتهمين ومنذ فترة بعيدة وهما المسئولان عن رعاية المجني عليه بإقرار باقية أولاده وأنه كان مقيم معهما ويتمتع بحسن رعايتهما له ومستحيل أن يتسببا في وفاته، والتناقض بين الدليل القولي والدليل الفني حيث اتى الدليل الفني خاليا من سبب الوفاة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت كل من أحمد ح ع م ي، محبوس، ۳۸ سنه؛ تاجر طيور وريهام م ا م "محبوسة ٣٨ سنة، ربة منزل، إلى محكمة الجنايات لأنهما في غضون شهر يوليو لعام ۲۰۲۱ - بدائرة قسم شرطة العمرانية، ضربا المجني عليه محمد ا م ا، عمدا مع سبق الإصرار؛ بأن عقدا العزم وبيتا النية علي ضربه وما أن ظفر به حتى سدد المتهم الأول اليه عدة ضربات استقرت بأماكن متفرقة من جسده والتي أودت بحياته بيد أنهما لم يقصدا من ذلك قتلا ولكن أفضى ضربه الى موته؛ وحال تواجد المتهمة الثانية على مسرح الواقعة للشد من أزرة على النحو المين بالتحقيقات.