«رسالة سلام».. صورة ميجان وتشارلز تكشف انتهاء الخلاف مع هاري

كشفت صورة تجمع الأمير هاري ووالده الأمير تشارلزفي كلارنس هاوس، مكان إقامة الأمير تشارلز وزوجته كاميلا باركر، انتهاء الخلاف بينهما بشكل نهائي وفقًا لـ"ديلي ميل".

وقالت الصحيفة إنه تم عرض صورة للأمير تشارلز وهو يمشي مع ميجان ماركل في الممر الزواج خلال حفل الزفاف مع الأمير هاري خلال احتفال دوقة كورنوال بيوم المرأة العالمي.

وتابعت ان كاميلا البالغة من العمر 74 عامًا، استقبلت حفل لليوم العالمي للمرأة في كلارنس هاوس، وحضره النجوم بما في ذلك ميل بي وإيميرالد فينيل ، الذين لعبوا دور الدوقة في الموسم الرابع من مسلسل نيتفليكس.

واضافت انه ظهرت على لوحة الذكريات والصور الجانبية أثناء الخفل صورة مؤطرة بالأبيض والأسود لأمير ويلز وهو يرافق دوقة ساسكس البالغة من العمر 40 عامًا، في ممر كنيسة سانت جورج قبل أربع سنوات.

وتم الكشف عن الصورة لأول مرة من قبل ميجان وهاري في مايو 2019 في منشور على حساب انستجرام للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لزواجهما.

يأتي ذلك في الوقت الذي ادعى فيه خبير ملكي أن الأمير هاري "على اتصال منتظم بالأمير تشارلز" لكن علاقته بالأمير وليام "لم تتعافى منذ مقابلة أوبرا".

وأشارت الصحيفة إلى أن وجود الصورة إلى جنب مع صور العائلة في حفل تعميد الأمير لويس ، وصورة الأمير هاري ، مؤشرًا على ذوبان الجليد بين الأسرة.

وفي وقت سابق من هذا العام، ادعى كاتب السيرة الملكية توم باور أن ميجان ودةقة كورنوال لم يسبق لهما أن التقيا وحدهما وجها لوجه، فكانت كاميلا من البداية لا تحب ميجان واكدت ان لديها شكوك حول نواياها من دخول العائلة المالكة.

وتابع "لم ينسجم الثنائي ابدا مع بعضهم البعض، حيث وجدت كاميلا صعوبة في تصديق أن ميجان ستضحي بحياتها المهنية واستقلالها لتعمل بصمت كاحد اغضاء فريق العائلة المالكة الذين يكرسون انفسهم لخدمة النظام" لكنه أضاف أن الدوقة ظلت "متكتمة" بشأن كرهها لميجان.