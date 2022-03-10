نصائح دكتور جون جراي للتعامل مع الأطفال

يخطئ الآباء والأمهات كثيرًا بتركيزهم الدائم على منح المزيد، وللأسف فإن ما يزيدون في منحه هو ما يؤدي إلى نتائج عكسية، مزيد من المال، مزيد من الألعاب، مزيد من الترفيه، مزيد من التعليم، مزيد من العقاب، مزيد من التساهل، إن ما يحتاجه أطفالنا اليوم ليس بالضرورة هو المزيد من هذه الأشياء. إننا نميل إلى إعطاء اطفالنا ما قد نريد أو نحتاج وليس بالضرورة ما يحتاجون هم إليه.

في السطور التالية يقدم لنا الكاتب الأمريكي د. "جون جراي" مؤلف كتاب " الرجال من المريخ النساء من الزهرة "وكتاب "الأطفال من الجنة" بعض النصائح للآباء والأمهات في مجال تربية الأطفال:

كل طفل بحاجة إلى الرعاية والثقة ولكن بدرجات مختلفة والأطفال دون التاسعة يحتاجون إلى المزيد من الرعاية والقليل من الثقة وبعد التاسعة يبدأ الأطفال تلقائيًا بالابتعاد ويصبحون أكثر استقلالًا حيث ينمو لديهم شهور منفصل بالذات عن والديهم، وهذا ما يسمى وقت الوعي بالذات، وفي هذه الفترة يكون الطفل بحاجة إلى المزيد من الثقة على الرغم من أن الرعاية ما زالت ضرورية.

بغض النظر عن السن فإن الصبية يحتاجون إلى المزيد من الثقة والاهتمام والتقدير لكي يظلوا متحفزين بينما تحتاج الفتيات إلى مزيد من الرعاية والفهم والاحترام كي يستطعن الثقة فيمن حولهن، يعد السماح للصبى بعمل الأشياء بنفسه أحد ملامح الثقة بالنسبة له أما تقديم المساعدة للفتيات فيعد أحد ملامح الرعاية بالنسبة لها.

معظم الآباء يعتقدون خطأ أنهم بحاجة إلى تعليم أطفالهم العمل بجد وتحمل المسؤلية ، الأطفال يتعلمون تحمل المسئولية عندما يكون آباؤهم مسئولين ويعملون بجد لأن الأطفال يتعلمون بشكل أساسي عن طريق المحاكاة.

الأطفال قبل التاسعة بحاجة إلى آباء أقوياء يعرفون الأفضل بالنسبة لهم وليسوا بحاجة إلى الكثير من الخيارات لأنهم في هذه السن ليسوا على استعداد لإدارة أمورهم بأنفسهم لذا فهم بحاجة إلى مسئول؟

لا تستخدم المشاعر لابتزاز الأطفال .. عندما يبوح الآباء بالمشاعر السلبية للأطفال لتحفيز حسن السلوك فإن الأطفال يشعرون بمزيد من المسؤلية عن آبائهم وهذا أمر غير صحي على الإطلاق.

أطفالنا يشبهون قطعة الاسفنج إذا امتلأت بالحب والتعاطف فإنهم سوف يغرقون في حب والديهم لعلاج جراحهم وأحزانهم وإذا امتلأت بالقلق والاكتئاب والغضب والحزن والخوف والاستياء والإحباط فإن هذا هو ما سوف يمتصونه.. إنهم يتأثرون بمشاعرك السلبية ويعبرون عنها.

عندما يشعر الآباء بالحزن والحاجة إلى التعبير عن مشاعرهم عليهم أن يتحدثوا مع شخص كبير آخر علهم يجدوا عنده المساندة العاطفية.

بدلًا من تعليم الطفل الصواب أو الخطأ ، قم بتعليم الطفل كيفية التعرف على ما هو صواب أو خطأ من خلال ضميره.

لا يمكنك منح الأطفال المزيد من الحرية إلا إذا كان لديك المهارات للسيطرة عليهم حتى يتبعوا السلوكيات المناسبة.

من أكثر الأخطاء شيوعًا بين الآباء والأمهات هو تقديم الحلول بدلًا من التعاطف عندما يشعر أطفالهم بالحزن.

عندما يحصل الأطفال دائمًا على الحلول فإنهم يتوقفون في النهاية عن إطلاع آبائهم بما يعتمل في صدورهم من مشاعر والعكس تمامًا بالنسبة للمرأة فالنساء يسعدن كثيرًا لمجرد مشاركة الآخرين آلامهن.

من الجيد أن تستطيع حل المشاكل عندما يكون هذا هو ما يطلبه طفلك ولكن في معظم الحالات فإن على الآباء أن يستمعوا كثيراً ويتكلموا قليلًا حتى يستطيع الأطفال أن يبوحوا بمشاعرهم بقدر أكبر ويصبحون أكثر سعادة.

إن تعلم الاستماع دون إسداء النصيحة واستخدام المكافأة للتحفيز يعد من المهارات الفعالة التي يمكن استخدامها مع المراهق.

قراءة القصص إلى جانب الغناء وجعل الأعمال المنزلية ممتعة من الطرق التي تجلب السعادة للأطفال.

إن النجاح في الحياة لا يأتي عن طريق اتباع القواعد ولكنه يأتي عن طريق التفكير واتباع بصيرتك وارادتك الداخلية.

ولنتذكر أن جميع الأطفال لديهم مشاكل وتحديات ومهمتنا هي مساعدة أبنائنا على مواجهة هذه التحديات والتعامل معها بنجاح، ليس لدينا ما يمكننا عمله لتغيير حقيقتهم لكن علينا أن نحرص على منحهم الفرص لكي يظهروا أفضل ما لديهم.