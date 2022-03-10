أسيوط مستعدة بمنافذ «أهلا رمضان» لبيع السلع بأسعار مخفضة

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات والاجتماعات التنسيقية لاستقبال شهر رمضان المبارك، وفتح منافذ وشوادر لبيع المواد الغذائية واللحوم ومستلزمات الشهر الكريم بقرى ومراكز المحافظة ابتداءًا من 15 مارس الجاري وبخاصة معارض "أهلا رمضان" بالتعاون مع رؤساء المراكز والأحياء ومديرية التموين والغرفة التجارية المصرية والقوات المسلحة ومديرية الأمن.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز بالمحافظة، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر مضان المبارك وتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة لمحاربة الغش التجارى ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة إرتفاع الأسعار وتفعيلاً للمشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب وتنفيذًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة للاستعداد لشهر رمضان.

اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط،

واستعرض محافظ أسيوط خطة مديرية التموين وجهاز تنمية المشروعات والتضامن الاجتماعي لفتح معارض ومنافذ وشوادر لتوفير وبيع المواد الغذائية واللحوم ومستلزمات شهر رمضان بأسعار مخفضة وبخاصة معارض "أهلا رمضان" لتصبح يوم 15 مارس الجاري بدلًا من يوم 24 مارس، حتى يتوافر لدى المواطنين مختلف أنواع السلع بأسعار مخفضة وليتمتعوا بالعروض المميزة التي تتخللها تلك المعارض والتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وجودتها استعدادًا لشهر رمضان المبارك وسد احتياجات المواطنين، فضلًا عن التنسيق مع إدارة المرور ورؤساء المراكز لاختيار أماكن تلك المعارض لمنع الزحام والتكدس المرورى بالأسواق، بالإضافة إلى التوسع في فتح منافذ أمان التابعة لمديرية أمن أسيوط ومنافذ القوات المسلحة الثابتة والمتحركة بجميع المراكز والأحياء والتي توفر المواد الغذائية ومستلزمات الشهر الكريم بأسعار مخفضة مناشدًا جميع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب بالمشاركة في المشروعات التنموية وتوفير السلع الغذائية والخضار والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف المراكز والقرى وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب لعرض منتجاتهم.

اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط،

ووجه محافظ أسيوط جميع قيادات المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى للتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع، مشددًا على تكثيف حملات المتابعة والرقابة الميدانية على كافة الأسواق والمحال التجارية والمنافذ لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المواد الغذائية واللحوم المعروضة وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين ومحاربة تجار السوق السوداء ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع موجهًا وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع الشركة المصرية لتجارة المواد الغذائية بالجملة بتوفير كافة احتياجات المواطنين من مواد غذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية للمواطنين بكافة المنافذ والمعارض تسهيلًا عليهم ولسد احتياجات المواطنين استعدادًا لاستقبال للشهر الكريم، فضلًا عن فتح معارض مستلزمات الشهر الكريم من مشغولات يدوية ومصنوعات ومنتجات يدوية.

اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط،

وأشار المحافظ إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) بالاضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة.

فتح منافذ أهلا رمضان لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة (7)

فتح منافذ أهلا رمضان لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة (6)

فتح منافذ أهلا رمضان لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة (5)

فتح منافذ أهلا رمضان لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة (3)

فتح منافذ أهلا رمضان لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة (2)