الخميس 10 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

غناء ولعب وضحك.. محمد عدوية وأسرته يشعلون مسرح «معكم منى الشاذلي» الليلة

معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي

يحل المطرب محمد عدوية وأسرته الليلة ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في حلقة جديدة من برنامج "معكم منى الشاذلي"، المُذاع على فضائية CBC، في تمام الساعة التاسعة في حلقة جديدة ومختلفة من البرنامج الشهير.

وخلال الحلقة الجديدة التي سجلت خلال الأيام الماضية يكشف عدوية الصغير عن مدى تأثره بوالده المطرب الكبير أحمد عدوية، ويروي ذكريات الطفولة معه، وكيف تسبب في حبه للفن. 

كما يتحدث عن الموسيقار الراحل حسن أبو السعود وكيف اكتشف موهبة الغناء بداخله، ومن المقرر أن تشهد الحلقة عدد من الألعاب والتحديات بين عدوة وأطفاله والإعلامية منى الشاذلي كما تشهد الحلقة غناء محمد عدوية مجموعة من أشهر أغانيه وأغاني والده أحمد عدوية وسط تفاعل كبير من الجمهور.

واستمرارا لفقرات الحلقة المميزة يحل الأستاذ الدكتور شعبان خليل مؤسس ومدير مركز الفيزياء النظرية بمدينة زويل، ورئيس الجمعية العربية للفيزياء، ضيفا في فقرة من فقرات معكم منى الشاذلي من أجل الحديث عن أسباب إنشاء الجمعية العربية للفيزياء بعد مرور أكثر من 54 سنة على إنشاء جمعية الفيزياء الأوروبية، ومدى أهمية الجمعية في الوقت الحالي للمجتمع الفيزيائي العربي، كما يتحدث عن علاقته بالعالم الكبير أحمد زويل، ولماذا طلب منه تأسيس مركز الفيزياء النظرية في مدينة زويل العلمية.

وخلال الأسبوع الماضية تصدر الفنان رامي صبري تريند محرك البحث العالمي «جوجل» بعد ظهوره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» على قناة «سي بي سي».

وقال رامي في تصريحاته خلال الحلقة الشهيرة:

أنا اتولدت في القاهرة وعشت في الإمارات لحد ما بقي عمري 12 سنة وعُدت لمصر لدراسة الموسيقى.

أنا أعشق الموسيقى منذ ما كان عمري 4 سنوات لأنه في الإمارات لم يكن هناك أي معهد للموسيقى.

تعرفت على زوجتي عن طريق مي كساب. 

زوجتي ست مصرية جدعة وأصيلة وتخلي بالها مني ومن أولادنا وأنا بحبها جدًا.

مكنش ينفع أعمل أي حاجة غير إني أدرس المزيكا.

محمد عدوية المطرب محمد عدوية cbc منى الشاذلي معكم منى الشاذلي الشاذلي

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