سنغافورة: 17 ألفا و51 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة السنغافورية، 17 ألفًا و51 إصابة جديدة و11 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - فى بيان، وفقًا لشبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافورية - أنه من بين الإصابات الجديدة بالفيروس، 16 ألفًا و858 حالة عدوى محلية، و193 حالة أخرى واردة إلى البلاد من الخارج.

وأضافت أن إجمالى الإصابات ارتفع إلى 885 ألفا و593 إصابة، فيما وصل إجمالى الوفيات إلى 1110 حالات، بينما بلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج اللازم بالمستشفيات 1513 مصابًا، ويرقد 50 مريضًا فى حالة صحية حرجة بوحدات الرعاية المركزة.

ونوهت بأن 95% من نسبة السكان المؤهلين لتلقى اللقاح المضاد للفيروس فى سنغافورة قد أكملوا نظام تطعيمهم بالكامل، كذلك تلقى نحو 69% من إجمالى عدد السكان الجرعات المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وسجلت وزارة الصحة السنغافورية، 17 ألفًا و51 إصابة جديدة و11 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - فى بيان، وفقًا لشبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافورية - أنه من بين الإصابات الجديدة بالفيروس، 16 ألفًا و858 حالة عدوى محلية، و193 حالة أخرى واردة إلى البلاد من الخارج.

وأضافت أن إجمالى الإصابات ارتفع إلى 885 ألفا و593 إصابة، فيما وصل إجمالى الوفيات إلى 1110 حالات، بينما بلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج اللازم بالمستشفيات 1513 مصابًا، ويرقد 50 مريضًا فى حالة صحية حرجة بوحدات الرعاية المركزة.

ونوهت بأن 95% من نسبة السكان المؤهلين لتلقى اللقاح المضاد للفيروس فى سنغافورة قد أكملوا نظام تطعيمهم بالكامل، كذلك تلقى نحو 69% من إجمالى عدد السكان الجرعات المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ونوهت بأن 95% من نسبة السكان المؤهلين لتلقى اللقاح المضاد للفيروس فى سنغافورة قد أكملوا نظام تطعيمهم بالكامل، كذلك تلقى نحو 69% من إجمالى عدد السكان الجرعات المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.