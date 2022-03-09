الخميس 10 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. محمد التاجي يكشف عن شخصيته في «دايما عامر»

الفنان القدير محمد
الفنان القدير محمد التاجي،

نشر الفنان القدير محمد التاجي، عبر "فيسبوك"، مجموعة من الصور التي تكشف عن كواليس مسلسل "دايما عامر" الذي سيخوض به السباق الرمضاني لعام 2022، ضمن مسلسلات رمضان 2022.

 

وكشفت الصور التي شاركها الفنان محمد التاجي عن الشخصية التي يجسدها في مسلسل "دايما عامر"، حيث ظهر بملابس الشيف، ممسكًا بيده أحد أدوات المطبخ.

مسلسل دايما عامر 

ويلعب الفنان مصطفى شعبان، شخصية "عامر"، خلال أحداث المسلسل، وهو يجسد شخصية مدرس، وهو يعمل مشرف اجتماعي في مدرسة، بينما تلعب النجمة لبلبة دور"الأستاذة زهرة" مديرة المدرسة، بينما يقوم الفنان عمرو عبدالجليل بدور "مستر أبو الوفا"، كما تجسد الفنانة ميرنا نور الدين بدور "ميس فدوى"، سينتيا خليفة "ميس ماهيتاب"، ويلعب كريم عفيفي دور "مستر نوفل"، وسما إبراهيم "ميس همت"، وأحمد الشامي "مستر شريف"، والمسلسل من كتابة أيمن سليم، ومايكل  تحت إشراف المؤلف أحمد عبدالفتاح.

مسلسل "دايمًا عامر"، يشارك فيه الفنان مصطفى شعبان، ومن إخراج مجدي الهواري، وذلك بعد أن تمكن الثنائي من تحقيق نجاح كبير سويًا في مسلسل الدراما الرمضاني الزوجة الرابعة عام 2012، كما حققا نسبة نجاح كبيرة خلال مشاركتهما معًا في مسلسل "مزاج الخير" عام 2013.     

أبطال وصنّاع مسلسل "دايما عامر"، تمكنوا من الانتهاء من شوط كبير في تصوير المسلسل، وتسير معدلات التصوير بشكل طبيعي جدًا وفقًا للخطة الزمنية التي وضعتها الشركة المنتجة للانتهاء من تصوير العمل قبل حلول شهر رمضان لعام 2022.

يجدر الإشارة إلى أن الفنانة سما إبراهيم كان آخر أعمالها قبل الموسم الرمضاني، مشاركتها في حكاية "النظارة البيضا" من الموسم الرابع لمسلسل "نصيبى وقسمتك" من تأليف عمرو محمود ياسين، والذى تم عرضه على قناة ON، والحكاية بطولة أمير المصرى كارولين عزيز، أحمد صيام، وأحمد حلاوة ومصطفى أبو سريع، وسما إبراهيم، وجيهان خيرى وإخراج عصام نصار.

محمد التاجي الفنان محمد التاجي مسلسل دايما عامر دايما عامر مسلسلات رمضان 2022

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