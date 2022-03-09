بريطانيا تطالب بفصل روسيا عن نظام سويفت للتعاملات المصرفية بشكل كامل

طالبت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، اليوم الأربعاء، بضرورة فصل روسيا عن نظام سويفت للتعاملات المصرفية بشكل كامل.

وقالت تراس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم"سنسرع بعملنا لتشكيل تحالفات في مجالي الاقتصاد والأمن حول العالم، بما في ذلك مع الهند ودول الخليج لتشديد العزلة على روسيا"، وفقا لوكالة تاس الروسية.

كما دعت تراس لتشديد العقوبات ضد روسيا، قائلة "نعرف أنه إن لم يتم وقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا، فستكون هناك عواقب وخيمة على الأمن الأوروبي والعالمي، وسنبعث إشارة مفادها أنه يمكن هدم بلدان ذات سيادة".

وتابعت تراس "ولذلك يجب أن يكون ردنا على موسكو أسرع وأقوى، ويجب تشديد العقوبات، بما في ذلك فصل نظام سويفت بالكامل، ورفض دول مجموعة السبع الكبار شراء النفط والغاز الروسي".

وأضافت تراس أن إقامة منطقة حظر الطيران فوق أوكرانيا ليست على الطاولة حاليا لأن من شأنها أن تؤدي إلى نزاع مباشر بين روسيا والناتو.

يجدر الإشارة إلى أن بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى قد أعلنت عن فصل عدة مصارف روسية عن نظام "سويفت" على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

واستبعدت الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سبعة مصارف روسية من نظام سويفت المالي العالمي، إلا أنها استثنت مؤسستين ماليتين كبيرتين مرتبطتين بقطاع المحروقات، بسبب اعتماد عدد من الدول بشكل كبير على الغاز الروسي.

يهدف هذا القرار إلى قطع الاقتصاد الروسي جزئيا عن التمويل العالمي ردًا على غزو موسكو لأوكرانيا، وقد نُشر الإجراء الأربعاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الذي صادق أيضًا على حظر بث وسيلتي الإعلام الروسيتين الرسميتين "ار تي" و"سبوتنيك" في أوروبا، بمفعول فوري.

واستهدف قرار استبعاد المصارف من نظام سويفت "في تي بي" ثاني أكبر بنك في روسيا، بالإضافة إلى بنك اوتكريتي" و"نوفيكومبنك" و"بروميسفيتسبنك" و"روسيا بنك" و"سوفكومبنك" و"فيب" (بنك تطوير النظام).