الأربعاء 09 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

اتفاق بريطانى أمريكى بشأن مواصلة تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا

وزيرة الخارجية البريطانية
وزيرة الخارجية البريطانية ليزا تراس

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليزا تراس، اليوم الأربعاء، إن بلادها تسعى لبناء تحالفات حول العالم لعزل روسيا، مشيرة إلى  أنه يجب مواصلة تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وتابعت وزيرة الخارجية البريطانية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه "علينا مضاعفة العقوبات على روسيا بما فيها وقف تدفق الغاز والنفط الروسيين"، منوهة بأن هدف بلادها إفشال مخططات الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في أوكرانيا.

وأضافت «تراس»: “نعمل مع شركائنا لوقف الغزو الروسي لأوكرانيا”، منوهة بأن "يجب مواصلة تقديم أسلحة دفاعية لأوكرانيا"، مشيرة إلى أن عدم وقف بوتين في أوكرانيا يعني تداعيات في أوروبا، لذلك يجب أن نضمن حتمية فشل بوتين.

وقالت: "حرب روسيا في أوكرانيا تسبب بمعاناة كبيرة"، لافتة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تفاجأ بوحدتنا والعقوبات التي تم فرضها".

من جهته ثمّن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الدور البريطاني في تقديم المساعدات إلى أوكرانيا بما فيها الأسلحة الفتاكة، مطالبًا موسكو السماح بخروج المدنيين من المدن المحاصرة في أوكرانيا.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده فرضت عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعلى النخبة الحاكمة في روسيا، مضيفًا: "نعزز جهودنا لإنهاء الحرب في أوكرانيا والتي أدت إلى نزوح أكثر من مليوني شخص".

وأضاف: «ننسق مع حلفائنا بشأن الهجوم الروسي المستفز على أوكرانيا»، مشيرًا إلى أن قرار نقل معدات عسكرية لأوكرانيا خاص بكل دولة، لافتا إلى أنه يجب على المجتمع الدولي مواصلة الضغط على روسيا، مضيفًا أنه أمر المخجل الطلب من الأوكرانيين اللجوء للدولة التي هاجمتهم.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن روسيا هاجمت أوكرانيا بدون مبرر وتواصل قصفها للمدنيين، مثمنًا المساعدات التي قدمتها بريطانيا لأوكرانيا.

وتابع بلينكن، أن بلاده والغرب  متحدون في تعزيز دعمنا العسكري لأوكرانيا، مضيفًا "ننسق مع بريطانيا بشأن حرب روسيا غير المبررة في أوكرانيا.

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