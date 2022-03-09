الأردن يعمل على إجلاء آخر مجموعة من رعاياه وعائلاتهم من أوكرانيا

أعلنت وكالة عمون الأردنية، اليوم الأربعاء، عن أن البلاد تعمل على تأمين إجلاء آخر مجموعة من الأردنيين وعائلاتهم وعددهم 17 شخصاً إلى خارج مدينة سومي الأوكرانية.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان، إن خلية الأزمة في الوزارة تقوم بالتنسيق حاليا لتأمين إجلاء آخر مجموعة من الأردنيين وعائلاتهم بحسب المسجلين لدى الوزارة، وعددهم (17) شخصا، إلى خارج مدينة سومي.

وقال السفير الأردني في بوخارست سفيان القضاة عبر "تويتر": "بحمد الله، وصلت الآن لمركز حدود سيريت الروماني أول مجموعة من أبنائنا الأردنيين 17 و4 من الأخوة الفلسطينيين بعد أن بذلت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين جهود كبيرة لإخلاء 120 أردنيا من مدينة سومي الأوكرانية، وكان في استقبالهم قنصلنا والنشامى الأردنيين".

وأضاف: "فور وصولهم إلى بوخارست سيتم تأمينهم إلى الأردن".

وفي سياق متصل، كان قد دعا الأردن، في تعميم جديد، رعاياه الذين لم يغادروا أوكرانيا بعد، والمقيمين في أي من مدنها، للإسراع في تسجيل بياناتهم لدى الوزارة أو السفارة في أنقرة.

وحثت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مجددا المواطنين الأردنيين، ممن لم يغادروا بعد أوكرانيا والمقيمين في أي من مدنها، وممن لم يسبق لهم تسجيل بياناتهم لدى الوزارة أو السفارة في أنقرة (والمعتمدة لدى أوكرانيا)، ضرورة الإسراع بالتسجيل عِبر الرابط الالكتروني الخاص بهم.

وأضافت: "هذا الأمر يهدف إلى حصر أسماء وبيانات الأردنيين المتبقين في أوكرانيا، لغايات المتابعة وإدامة الاتصال معهم للوقوف على ظروفهم، ودعمهم في حال رغبوا بالمغادرة، وتقديم الإسناد اللازم لهم".

وكان قد أفاد مسؤول أردني، بأن 90 بالمئة من الأردنيين الذين كانوا يتواجدون على أراضي أوكرانيا غادروها إلى دول مجاورة.

وقال كامل العواملة، رئيس الجالية الأردنية في أوكرانيا، إن "90 بالمئة من الأردنيين الذين كانوا يتواجدون على أراضي أوكرانيا غادروها إلى دول مجاورة، باستنثاء الأشخاص غير الراغبين في المغادرة".

وأكد في تصريح أنه "تم البدء بإجلاء الأردنيين من مدينة سومي باستثناء من لا يرغب في المغادرة، ما يعني أن جميع الأردنيين في جميع المناطق الأوكرانية التي تشهد معارك شديدة غادروها".

يذكر أن عدد الأردنيين في أوكرانيا قبل بدء العملية الروسية في أوكرانيا كان 2606 أشخاص بينهم نحو 700 طالب.