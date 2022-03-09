معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس نهارا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.

وتوقع الخبراء أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 19 10

الإسكندرية 17 11

وادي النطرون 18 11

طنطا 19 10

شبين الكوم 19 10

دمنهور 18 11

بلطيم 18 11

مطروح 16 11

السلوم 15 11

سيوة 18 10

بورسعيد 20 10

دمياط 18 11

الزقازيق 19 10

المنصورة 19 10

الإسماعيلية 19 11

السويس 20 11

العريش 19 10

رفح 19 10

رأس سدر 21 13

نخل 20 09

نويبع 23 19

طابا 23 16

كاترين 17 07

الطور 23 12

شرم الشيخ 25 14

الغردقة 25 14

مرسى علم 26 16

الفيوم 19 10

بني سويف 20 10

المنيا 21 10

أسيوط 22 11

سوهاج 23 11

قنا 24 12

الأقصر 25 13

أسوان 28 15

إدفو 27 15

أبو سمبل 28 16

الوادي الجديد 23 12

الشلاتين 26 14

أبو رماد 28 14

حلايب 29 15

رأس حدربة 28 15