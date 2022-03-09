بروتوكول تعاون بين مركز الخدمات بالمجلس الأعلى للجامعات وجامعة المنصورة الجديدة

وقع الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، بروتوكول تعاون مشترك مع الدكتور محمد مصطفى لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ودكتور إبراهيم فتحي معوض عميد كلية علوم وهندسة الحاسب جامعة المنصورة الجديدة، والدكتور رامي زكي إسكندر نائب مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى.

من منطلق مسئولية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكافة مؤسساتها وهيئاتها نحو التحول الرقمي للمجتمع الجامعي وكذلك المجتمع المدني؛. كان المجلس الأعلى للجامعات قد قرر تفعيل شهادة "أساسيات التحول الرقمي FDTC" والتي تشتمل على عدد من البرامج التدريبية المؤهلة لها من خلال حقائب تدريبية شاملة تستهدف فئات المجتمع الجامعي من طلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وموظفي الجهاز الإداري للدولة والمجتمع المدني؛ وتعد هذه الشهادة إحدى اللبنات في بناء المجتمع الجامعي الرقمي في عصر المعرفة الرقمية والإبتكار، وقد أصدر المجلس الأعلى للجامعات قراراً بتفعيل شهادة "أساسيات التحول الرقمي FDTC" على طلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وموظفي الجامعات المصرية لإكسابهم المعرفة الأساسية بتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها.

وفي هذا الإطار اتفق الطرفان على التعاون بين كل منهما من خلال تفعيل شهادة أساسات التحول الرقمي وتطبيق ما يتعلق بها من أنشطة تدريبية واختبارات على طلاب مرحلة البكالوريوس وطلاب الدراسات العليا والمنتسبين لجامعة المنصورة الجديدة، على ان يتم تجهيز مراكز معتمدة للتدريب والاختبارات للبرامج المؤهلة للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي موضوع هذا البروتوكول، ويقوم مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات بتشكيل اللجان المعنية بزيادة اعتماد لهذه المراكز.

وقد صرح الدكتور معوض الخولي أن جامعة المنصورة الجديدة تقوم بترشيح السادة المدربين القائمين على التدريب بتلك المراكز للحصول على دورات تدرب مدربين TOT لدى مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات واعتمادهم، وتتابع جامعة المنصورة الجديدة بصورة منتظمة أداء مراكز التدريب المعتمدة لديها، والتعرف على التغذية الراجعة Feedback المتدربين وإخطار مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات بها أولاً بأول لتحسين منظومة التدريب وتطويره، وتقوم جامعة المنصورة الجديدة بتحديد مسئول عن التدريب يكون هو نقطة الاتصال مع مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات لضمان الأداء الناجح للمهمة في الوقت المحدد لها.

ويمنح مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات شهادة أساسيات التحول الرقميFundamentals of Digital Transformation Certificate لمن يجتاز التدريب بنجاح من طلبة جامعة المنصورة الجديدة بصورة مستمرة وفي توقيتات محددة، على ان يتم إمداد جامعة المنصورة الجديدة بأي تعديلات تتم على المحتوى العلمي للبرنامج التدريبي وأسلوب التقييم والتدريب؛ بما يتماشى مع متطلبات الوحدة المركزية للتدريب والإشراف الدوري على إدارة البرنامج التدريبي لشهادة أساسيات التحول الرقمي بمركز التدريب المعتمدة لدى جامعة المنصورة الجديدة بناء على تنسيق مشترك معا، والعمل على تطوير جودة تقديم التدريب وتحسينها كلما دعت الحاجة ومنح الشهادات.