تخليدا لذكرى الفريق عبد المنعم رياض.. كل ما تريد معرفته عن يوم الشهيد

تحتفل مصر 9 مارس بيوم الشهيد، تخليدا لذكرى شهدائها الأبرار وبطولاتهم الكبيرة التي قاموا بها فداءا للوطن، وضحوا بأنفسهم في سبيله، وحتى يشعر ذويهم، بالفخر والاعتزاز بأشرف دماء سالت دفاعًا عن تراب الوطن.

يسلط «الدستور» في السطور التالية الضوء على كل ما يمكن معرفته عن يوم الشهيد.