تخليدا لذكرى الفريق عبد المنعم رياض.. كل ما تريد معرفته عن يوم الشهيد
تحتفل مصر 9 مارس بيوم الشهيد، تخليدا لذكرى شهدائها الأبرار وبطولاتهم الكبيرة التي قاموا بها فداءا للوطن، وضحوا بأنفسهم في سبيله، وحتى يشعر ذويهم، بالفخر والاعتزاز بأشرف دماء سالت دفاعًا عن تراب الوطن.
يسلط «الدستور» في السطور التالية الضوء على كل ما يمكن معرفته عن يوم الشهيد.
- يتم الاحتفال بيوم الشهيد مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبد المنعم رياض الملقب بالجنرال الذهبي.
- تم اختيار يوم 9 مارس بعد انتصار حرب أكتوبر ليكون يوما للشهيد، تخليدا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري عبدالمنعم رياض تكريم له باعتبار يوم استشهاده يوم للشهيد.
- منح الرئيس جمال عبدالناصر رتبة الفريق أول ونجمة الشرف العسكرية التي تعتبر أكبر وسام عسكري في مصر بعد استشهاده في عام 1969.
- تم وضع تمثال له فى أحد أكبر ميادين القاهرة بمنطقة وسط البلد وتم إطلاق اسمه عليه.
- أعدت القوات المسلحة وجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب خطة شاملة للاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم تكون على النحو التالي:
- قيام القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكبار قادة القوات المسلحة وبعض القادة السابقين بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول.
- إقامة شعائر صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي بحضور القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكبار قادة القوات المسلحة تزامناً مع تلك المناسبة.
- إقامة مهرجان رياضي بجهاز الرياضة للقوات المسلحة يتم فيه إقامة مباريات ودية في كافة الألعاب الرياضية بين فرق الجمعية وتقديم عروض للموسيقات العسكرية، وكذلك تكريم مجموعة من أبناء الشهداء المتفوقين رياضيَا.
- إقامة معرض فني للمحاربين القدماء بفرع الوفاء والأمل لعرض إبداعات وأعمال المحاربين القدماء وأسر الشهداء والمصابين.
- عقد ندوة تثقيفية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بتشريف القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وتكريم بعض قدامى قادة القوات المسلحة وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، والأم المثالية والأب المثالي على مستوى أسر الشهداء ومصابي العمليات.
- يتم إصدار العدد (61) من مجلة الوفاء والتي تصدرها جمعية المحاربين القدماء.
- تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربي في جميع محافظات الجمهورية بمشاركة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في الاحتفال.
- زيارة مصابي العمليات الإرهابية بالمستشفيات العسكرية.
- تنفيذ رحلات لأسر الشهداء ومصابي العمليات (المناطق العسكرية- القواعد البحرية/ الجوية- الكليات العسكرية- مصانع القوات المسلحة- نوادي القوات المسلحة- المزارات السياحية).