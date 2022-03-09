الأربعاء 09 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اليوم.. قطع مياه الشرب عن «برج البرلس» فى كفر الشيخ

قطع مياه الشرب
قطع مياه الشرب

أعلن مجلس مدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، عن أنه سيتم قطع المياه عن المدينة بالكامل اليوم الأربعاء، من الساعة ال9 صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءا لعمل الصيانة اللازمة بالتنسيق مع شركة مياة الشرب.

 

وأكد وائل فرج رئيس مدينة برج البرلس، أنه يتابع أعمال الحملة المكبرة لرفع وإزالة كافة الإشغالات تمهيدا لأعمال الرصف وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية بالشوارع، مشددا على ضرورة تكثيف حملات إزالة الإشغالات من على الطريق العام لتحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع الحيوية بالمدينة ولرفع كفاءة الطرق والمحافظة على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

 

كما تابع رئيس مدينة برج البرلس، أعمال النظافة والتجميل وأعمال تطهير بيارات الصرف الصحي وصفايات الأمطار وتطهير المطابق الرئيسية والفرعية والمرور على شبكات الصرف الصحي وتغير الأغطية التالفة وتطهير البيارات من الرمال والمخلفات ورفع مخلفات القمامة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج والميدان والطريق العام وطريق الكورنيش ومحيط المدارس وبجوار عمارات الإسكان والطريق الموازي لرافد الطريق الدولي الساحلي، بالإضافة إلى رفع مخلفات الأتربة بجانب البلدوارت واستمرار العمل في أعمال الردم والتسوية وتمهيد وتجريف المقلب الرئيسى وأرض الجونة لتوفير بيئة نظيفة.

 

ووجه بسرعة تنفيذ أعمال الصيانة لكشافات الإنارة العامة بنطاق المدينة، واستمرار أعمال صيانة وإصلاح كشافات الإنارة العامة، لرفع كفاءة شبكة الإنارة. 

البرلس مياه الأربعاء مدينة قطع

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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