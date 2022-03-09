دراسة: اتباع نظام غذائى يخفض الكولسترول ومستويات السكر فى الدم

أكد باحثون في كلية الطب جامعة "كوبنهاجن" في الدانمارك ، أن اتباع النظام الغذائي الصحي لدول الشمال الإسكندينافية أن يمنع مجموعة من الأمراض.



ووجد الباحثون القائمون على الدراسة أدلة واضحة على أن اتباع نظام غذائي في بلدان الشمال يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم والكولسترول حتى دون فقدان الوزن، مشيرين إلى أن التوت، الخضار ، والأسماك ، فضلا عن الحبوب الكاملة وبذور اللفت تعد المكونات الرئيسية لمفهوم النظام الغذائي الإسكندينافي الذي تم الاعتراف به على مدار العقد الماضي على أنه نظام صحي للغاية.



ولفت الباحثون إلى أن هذا النظام الغذائي يمكن أن يمنع الإصابة بالسمنة، ويقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية جنبا إلى جنب مرض السكر النوع الثاني، وضغط الدم المرتفع وارتفاع الكولسترول.



وقد تكون مشكلة الكولسترول وراثية، لكن لا شك أن نمط الحياة يمكن أن يفاقمها ويضع القلب في دائرة الخطر مبكرًا، ويعتبر الحد الأقصى الآمن من الكولسترول بين 200 و239 ملج، وبداية من 240 ملج يعتبر الكولسترول مرتفعًا.



وتساعد تغييرات نمط الحياة على إبقاء المعدل تحت السيطرة، ويمكن الاستعانة بها في بعض الحالات مع جرعة قليلة من دواء خفض الكولسترول أو من دون أدوية، شرط أن يكون ذلك تحت إشراف طبي.



لكن قبل البدء في إجراءات خفض الكولسترول ينبغي أن تعرف أن هناك عوامل تزيد خطر ارتفاعه، إلى جانب أنها تتفاعل مع الكولسترول المرتفع لتزيد المخاطر على القلب، أهمها: التدخين، والسكري، وزيادة الوزن، وعدم النشاط والحركة.





لخفض الكولسترول بطرق طبيعية:

- احرص على المشي يوميًا 10 آلاف خطوة على الأقل، أو حوالي 45 دقيقة في اليوم.



- ابتعد عن أكل اللحوم الحمراء، والدهون الحيوانية، مثل التي توجد في جلد الدجاج وأفخاذها، وكذلك كل أنواع اللحوم المصنّعة.



- احرص على زيادة حصة الخضروات والبقول والفواكة والمكسرات في طعامك على حساب الأطعمة الحيوانية.



- تناول عشاءك قبل موعد النوم بـ4 ساعات على الأقل.



- احرص على تناول الأطعمة العضوية التي لم تتعرّض للرش بالمبيدات.



- ممارسة التمارين الرياضية والنشاط البدني 3 مرات في الأسبوع إلى جانب المشي اليومي المشار إليه أعلاه.



- اتبع حمية غذائية تقلل أكل الدهون والكربوهيدرات لخفض الوزن.



- تناول الأعشاب والتوابل التي تساعد على خفض الكولسترول، مثل: الهيل (الحبّهان)، والحلبة، والقرفة.