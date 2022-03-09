دى مايو وجوتيريش يستعرضان هوامش وساطة حل الصراع الروسى الأوكرانى

أجرى وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ناقشا فيها "هوامش الوساطة لحل الصراع الروسي الأوكراني بشكل سريع".

ووفقا لمذكرة صادرة من وزارة الخارجية، أكد دي مايو دعم إيطاليا الكامل لمبادرات وإجراءات الأمم المتحدة، وخاصة على الجانب الإنساني، مشيرا إلى أن "أولوية الهدنة للسماح بإجلاء المدنيين وفتح ممرات إنسانية، تنفيذا لما طلبه المجتمع الدولي بصوت متماسك على أساس القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت، في جلستها الاستثنائية الطارئة، يوم 2 مارس الحالي مشروع قرار غير ملزم قدمته أوكرانيا، يطالب روسيا بوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا وسحب قواتها من هناك.

من جانبه رفض المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا القرار، مؤكدا أن هناك ضغوطا على الأعضاء للموافقة عليه.