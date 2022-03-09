الأربعاء 09 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«صحيفة بريطانية»: ماذا سيحدث إذا استخدمت روسيا الأسلحة النووية؟

الأسلحة النووية
الأسلحة النووية

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء قيامه بغزو أوكرانيا من أنه لا ينبغي لأي شخص أو أحد أن يعترض طريقه وهو يحاول الاستيلاء على أوكرانيا، ولكن ماذا سيحدث، بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، إذا استخدمت روسيا الأسلحة النووية؟

ووضع الهجوم الروسي على أوكرانيا احتمالات نشوب حرب نووية في مقدمة أذهان كثير من الناس، وعلى الرغم من أن روسيا لا تزال غير مرجحة، إلا أنها تمتلك واحدة من أكبر الترسانات النووية في العالم - وقد أظهر فلاديمير بوتين أنه على استعداد لبذل أي جهد تقريبًا ليشق طريقه في أوكرانيا.

ووأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم التخطيط للحرب في أوكرانيا - واعتقد الرئيس بوتين أن الحكومة الأوكرانية ستنهار بسهولة ولن تكون هناك خسائر فادحة على الجانب الروسي، لذلك رفع بوتين حدة الغزو باستخدام الصواريخ وقذائف الهاون ضد المدنيين وفي المدن الكبرى في محاولة لطرد القوات الأوكرانية والاستيلاء على مدن بأكملها، مثل خيرسون، لكن الفترة التي سيصعد فيها الرئيس الروسي الصراع إلى نووي لا يمكن التنبؤ بها، وفقًا لعلماء وخبراء عسكريين، ومن المرجح جدًا أنها ستتوقف على مشاركة الناتو في الحرب.

ومن المستبعد جدًا أن يتجسد التهديد النووي إذا بدأت الشقوق في التحالف الغربي بالظهور، وإذا سارت حملة روسيا في أوكرانيا بسلاسة من الآن فصاعدًا، فلن تكون هناك حاجة لخيار نووي.

ولكن إذا كانت هناك معارضة كبيرة للحرب في روسيا، واستمرت أوكرانيا في التغلب على القوات الروسية، وحافظ الناتو على وحدته بشأن هذه القضية، فقد يضغط على الرئيس بوتين للجوء للخيار النووي، أو إذا قام الناتو بالتبديل وقرر إرسال قوات إلى أوكرانيا - أو استمر في تزويد البلاد بالأسلحة وآلات الحرب - فقد يجد الرئيس بوتين نفسه في مأزق.

وعلى الرغم من حديث بوتين عن وضع قواته النووية في حالة تأهب الأسبوع الماضي، إلا أنه لا يوجد دليل حتى الآن على أنها أخرجت أجهزتها النووية التكتيكية من المخازن ونقلتها إلى مركبات، وفقًا لأولجا أوليكر، الخبيرة الروسية ومديرة برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في مجموعة الأزمات الدولية.

الحكومة روسيا أوكرانيا روسي معارضة فلاديمير بوتين صحيفة بريطانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

الأكثر قراءة

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

«الوزراء» يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن مواجهة ارتفاع الأسعار

واشنطن تقر بوجود منشآت أبحاث بيولوجية فى أوكرانيا

موسيمانى يشتكى من تدخلات حسام غالى.. وواتفورد يطلب ديانج

الاتحاد الأوروبى يعلن تقديم 500 مليون يورو لشراء معونات إنسانية لأوكرانيا

بولندا تعلن عبور 141 ألفا و500 لاجئ أوكرانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وقود مختلف يدخل أتون الحرب الروسية الأوكرانية

خيري حسن

«يوم الشهيد».. حديث شخصى مع الجنرال «عبدالمنعم رياض» فى مكتب هيكل

إبراهيم داود

شاكر عبدالحميد

مايكل كمال

لماذا نخاف؟ وكيف نتعامل مع خوفنا؟

ماجد حبته

منظومة رقمية مصرية إفريقية

الحسين عبدالرازق

كلمتين باختصار فى موضوع الأسعار!

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

محمود خليل

الرئيس السادات.. والحضور المختلف للدين

صور

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

محطة تل أبيب

المزيد

«الصحة الإسرائيلية» تُسجل 1135 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تعلن السماح لـ25 ألف أوكرانى بالبقاء كلاجئين

« الثوري الفلسطيني»: نظام الفصل العنصري سينهار في إسرائيل