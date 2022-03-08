الثلاثاء 08 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أمسية دينية لـ«الطريقة العزمية» احتفالًا بالإسراء والمعراج في المنوفية (صور)

مريدى العزمية خلال
مريدى العزمية خلال الآمسية الدينية

نظمت الطريقة العزمية، أمسية دينية بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الثلاثاء، بحضور عدد كبير من مريديها وأتباع الطرق الصوفية الأخرى، حيث تناولت معجزة الإسراء والمعراج ومولد السيدة زينب رضى الله عنها. 

وشارك فى الأمسية الدكتور علاء أبوالعزائم شيخ الطريقة العزمية ورئيس الاتحاد العالمى للصوفية، والدكتور عبدالحليم العزمى الأمين العام للإتحاد العالمي للتصوف، والدكتور أمين أبوالخير الداعية والواعظ بوزارة الأوقاف المصرية، والدكتور سيد شبل الداعية الإسلامى، وعدد من الشيوخ والعلماء. 

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وأكد أبوالعزائم، أن الطريقة العزمية والطرق الصوفية الأخرى لها دور كبير في نشر الوعى بين المريدين وذلك من خلال الندوات واللقاءات العلمية التى تنظمها العديد من الطرق الصوفية فى مصر، حيث إن ذلك يدل على مدى الوعى والفهم المستنير لدى جموع الصوفية.

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وتأسست الطريقة العزمية على يد رجل الدين الأزهرى الصوفي الشيخ محمد ماضي أبو العزائم، والذي تخرج من الأزهر الشريف ، ثم درس بمدرسة دار العلوم، وبعدها عمل كمدرس لمادتي الدين واللغة العربية بمدرسة إدفو الابتدائية، ثم نُقل إلى مدرسة الإبراهيمية الأولية، ثم إلى المدرسة الابتدائية بالمنيا، ثم عمل أستاذا للشريعة بالسودان .

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ومنذ انتقاله إلى المنيا، وبدأ أبو العزائم بإلقاء دروس طريقته في العبادة وقراءة دروس مذهب مالك أو التكلم في الأخلاق أو التوحيد، وانتقل إلى أم درمان في السودان، وهاجم أبو "العزائم" بعض علماء المسلمين مثل مصطفى المراغي قاضي قضاة السودان وقتها ممن اتهمهم بالتعاون مع الإنجليز، وزعم أنهم يُخادعون العامة بأنهم دُعاة إلى الله، وأنهم وارثون لعلوم الأقطاب، وأنهم يمكنهم النفع والضر، ويُبعدون المسلمين عن واجباتهم بالتعلُّم والعمل للدنيا. 

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ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى وقف أبو العزائم مع معسكر العثمانيين ضد معسكر الإنجليز، فطُرد من وظيفته، فانتقل إلى بلدة المطاهرة بالمنيا، وأقام فيها عامين قبل انتقاله لمدينة القاهرة سنة 1325هـ - 1917م. وأسس أبو العزائم طريقته العزمية سنة 1353هـ - 1934م، وتوفي في 27 رجب 1356 هـ -3 أكتوبر 1937م، ودُفن في مسجده بالقاهرة.

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حضور شيخها العزمية تنظم أمسية علمية مشاركة أتباعها

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