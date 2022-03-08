المجلس القومى للمرأة يشكر انتصار السيسى لرعايتها مبادرتى «دوى ونورة»

قدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بأسمى معانى الشكر والتقدير الى السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، لرعايتها مبادرتى " دوى"، و"نورة" اللذين أطلقهما المجلس لتمكين الفتاة المصرية، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قرى حياة كريمة.

جاء ذلك خلال فعاليات احتفالية المرأة المصرية أيقونة النجاح.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها لقيام انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، برعاية مبادرتى "دوى"، و"نورة"، مؤكدة أن هذه الرعاية تعد استكمالا لجهود الدولة المصرية فى دعم وتمكين المرأة والفتاة المصرية، من أجل مستقبل أفضل للوطن.

جدير بالذكر أن المجلس القومى للمرأة أطلق مبادرة نورة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبالشراكة مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

كما أطلق المجلس مبادرة دوى بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وبالشراكة مع وزارات: التربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعى، والشباب والرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للسكان.