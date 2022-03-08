محافظة القاهرة: تسكين 67 أسرة مستحقة في مشروع إسكان الخيالة

تواصل محافظة القاهرة أعمال إخلاء سكان 4 مناطق عشوائية جنوب العاصمة وتسكينهم في مشروع إسكان الخيالة، بإشراف المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

وأكدت عبد المنعم، أن جهود أجهزة المحافظة أسفرت عن إخلاء وهدم 7 عقارات تقطنها 18 أسرة مستحقة تم تسكينهم في مشروع إسكان الخيالة.

وتابعت نائب محافظ القاهرة، أن إجمالي العقارات التي تم إزالتها وصل لـ20 عقارًا من اجمالي 520 عقار وتم خلالها إخلاء 67 أسرة مستحقة من إجمالي 1660 أسرة.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن أجهزة الدولة تعمل على استراتيجية عمرانية تستهدف إعادة المظهر الحضاري للقاهرة التاريخية مع تجديدها وتطويرها والحفاظ على الطراز المعماري لها وإزالة المناطق غير الآمنة مثل مناطق “السكر والليمون والجيارة وقبلها عزبة أبو قرن و بطن البقرة وتل العقارب” وإحلالها بمناطق أخرى أكثر أمانًا وتحضر.

مشروع “إسكان الخيالة”

يعد واحدًا من المشروعات الكبرى التي أقامتها الدولة كبديل للمناطق الخطرة والغير آمنة مثل مشروعات الاسمرات بمراحلها الثلاثة ومعا والمحروسة واهالينا والتي تقع على مساحة 40 فدان تقريبا ليضم كافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة مستقرة للسكان ومن خلال توفير 42 عمارة سكنية تشمل ارضى و 9 أدوار متكررة بإجمالى 2268 وحدة سكنية.