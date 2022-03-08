«أمر تكليف».. عرض مسرحي بقرية نزلة النخل بثقافة أبوقرقاص

تحت رعاية الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت رئاسة المخرج هشام عطوة، أولى ليالى العرض المسرحى "أمر تكليف"، وذلك من خلال فرع ثقافة المنيا، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى تحت رئاسة ضياء مكاوى "قصر ثقافة أبوقرقاص"، قرية نزلة النخل.

العرض المسرحي أمر تكليف من تأليف عيسى جمال وإخراج باسم قناوى، والعرض من إنتاج المسرح الحديث التابع للبيت الفنى للمسرح "المواجهة والتجوال" لمحاربة الفكر المتطرف بقيادة الفنان محمد الشرقاوى، والذي يستمر حتى ١١ مارس بقرى حياة كريمة والمواطنة بالمنيا، وذلك بمدرسة نزلة النخل للتعليم الأساسى.

جدير بالذكر أن العرض المسرحي "أمر تكليف" تقوم ببطولته الفنانة القديرة عزة لبيب وكوكبة كبيرة من نجوم البيت الفني للمسرح وهم الفنان كريم الحسينى، الفنان فادي خفاجة، الفنان محمد الاباصيرى، الفنان احمد صلاح، الفنان سامح الخطيب، الفنان إيهاب بكير، الفنان محمد عمر، الفنانة هدير طارق، الفنانة أسماء ماهر، وأخيرا الفنانة ميريت فريد".

كما يشار إلى أن العرض المسرحي أمر تكليف تدور أحداثه حول مجموعة من الجنود المرابطين في إحدى النقاط العسكرية، وذلك لحماية الحدود المصرية من إحدى الجماعات الإرهابية التي تحاول الهجوم عليهم وتتربص بهم وتحاول النيل من عزيمتهم، إلا أن بسالة الجنود وحبهم الكبير لتراب وارض ومقدرات هذا الوطن تقف حائلا مثل متراس متين يفصل بين محاولات هذه الجماعة الارهابية وبين النيل من أمن وطننا الكبير والعظيم.

يأتي العرض المسرحي أمر تكليف في حضور العديد من القيادات والاعلاميين ومنهم مدير عام فرع ثقافة المنيا، مدير المسرح المتنقل، و مديرة قصر ثقافة أبو قرقاص وأبناء قرية نزلة النخل، والعديد من الشخصيات العامة والمؤثرة.