الثلاثاء 08 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

القس أندرية زكي يستعرض نشاط الطائفة الإنجيلية مع السفير الهولندي بالقاهرة

القس اندريه زكي
القس اندريه زكي

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، هان موريتس سفير هولندا بجمهورية مصر العربية.

وقدم رئيس الإنجيلية عرضًا لنشاط الطائفة الإنجيلية خلال الوقت الماضي، كما استعرض قيادات الهيئة الإنجيلية أنشطة الهيئة بوحداتها المختلفة ومشاركاتها في المبادرات الرئاسية في مختلف المحافظات.

وقال رئيس الإنجيلية، إن الدولة تقوم بدور تاريخي في دعم ثقافة المواطنة، وحرية العبادة، ورؤيتها الشاملة لحقوق الإنسان، كما تشهد الدولة في عهد القيادة السياسية، خطوات ثابتة نحو تأصيل قيم الدولة المدنية الحديثة".

ومن جانبه، أشاد السفير الهولندي بنشاط الطائفة والهيئة الإنجيلية في المجتمع المصري، كما أكد على اعتزازه الكبير بدورهما الوطني والتنموي في خدمة المصريين دون تمييز".

وشارك في اللقاء من قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، الأستاذ ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة الإنجيلية، والأستاذة سميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية، والأستاذة مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية، والأستاذ مايكل الضبع، رئيس قطاع التمويل والاستثمار.

القس أندرية زكى رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية الطائفة الانجيلية الدولة المصرية دعم ثقافة المواطنة حرية العبادة

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وائل لطفي

الوضع سيئ!

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