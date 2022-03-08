محافظ مطروح يعتمد نتيجة امتحانات دورة يناير 2022 لمحو الأمية وتعليم الكبار

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، ننيجة امتحانات دورة يناير 2022، لمحو الأمية وتعليم الكبار على مستوى جميع مدن المحافظة، بنسبة نجاح 77% .



وأوضح عادل مسلم، مدير فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، أن نسبة نجاح دورة يناير 2022 بلغت 77% حيث تقدم 1778 نجح منهم 998 أميا.

وكان قد اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في فبراير 2022 نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول «2021 /2022» بالمحافظة بنسبة نجاح 77.3%، بحضور عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم.



وأوضح «شحاتة»، أن نسب النجاح بالإدارات التعليمية بالمحافظة بلغت: «النجيلة 91.1% والعلمين بنسبة 86.8 % وسيوة بنسبة 82% مرسى مطروح بنسبة نجاح 81.5%، ومركز السلوم بنسبة نجاح 80.9% وادارة البنجر 75.2% وإدارة برانى بنسبة 72.6%، والضبعة بنسبة نجاح 68.1%وادارة الحمام بنسبة نجاح 62.5%».