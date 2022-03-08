الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

12 مصابا بتصادم 3 سيارات بطريق الإسماعيلية الصحراوي

اسعاف
اسعاف

أصيب 12 شخصا بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارتين ملاكى بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

تلقت غرفة عمليات المرور إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مرورى بعد جامعة مصر الدولية بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارتين ملاكى، وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا وتم نقل المصابين لمستشفى السلام لتلقى العلاج، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين فى الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة وتم التحفظ على السيارات المتحطمة.

كسور متفرقة بالجسم ملاكي الإسماعيلية الصحراوي شرطة النجدة جامعة مصر الدولية حادث تصادم

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التنوير الحقيقى

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