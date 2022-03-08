أوكرانيا: نسعى إلى لقاء مباشر بين زيلينسكى وبوتين

أكد وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن كييف تسعى إلى إجراء مفاوضات مباشرة بين رئيس بلاده، فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول تسوية النزاع الراهن.

وقال كوليبا، في حديث لقناة "رادًا": "نسعى منذ زمن طويل إلى عقد محادثة بين الرئيس الأوكراني وفلاديمير بوتين؛ لأننا نفهم أن القرار النهائي يصادق عليه هو".

وتابع: "ما أريد قوله هو إن رئيسنا غير خائف من أي شيء، بما في ذلك عقد لقاء مباشر مع بوتين، وإذا لا يخاف بوتين أيضًا من ذلك فليأتي إلى اللقاء وليجلسا ويتحدثا".

وفي وقت سابق من الإثنين، أجرت روسيا وأوكرانيا جولة ثالثة من المفاوضات بينهما في بيلاروس أعلن على إثرها عن محاولة جديدة لإطلاق عمل ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من مدن أوكرانية محاصرة بما في ذلك العاصمة كييف.

وعلى صعيد آخر، أعلنت روسيا، وقف لإطلاق النار في مناطق بأوكرانيا اعتبارًا من صباح الثلاثاء.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، التهدئة بداية من الساعة 10:00 صباحًا مع فتح ممرات إنسانية من العاصمة الأوكرانية كييف ومدن ماريوبول وخاركوف وسومي، بناء على طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الرئيس الروسي فلاديمر بوتين.

وقالت الدفاع الروسية: "نعلن فرض نظام وقف إطلاق النار (نظام التهدئة) بعد الساعة 10:00 صباحًا وفتح ممرات إنسانية من كييف، ماريوبول، خاركوف، سومي"، داعية الجانب الأوكراني للالتزام بالشروط والالتزام بشروط إنشاء الممرات الإنسانية وضمان انسحاب السكان المدنيين والمواطنين الأجانب.

وأكدت الدفاع الروسية، أن محاولة كييف اتهام روسيا بعدم الالتزام وإفشال العمليات الإنسانية هذه المرة سيكون بلا جدوى، وستتم متابعة مراقبة سير العملية الإنسانية بمساعدة الطائرات المسيرة.

وأوضح البيان، أن المعلومات المتعلقة "بإنشاء ممرات إنسانية في أوكرانيا" يتم نقلها إلى الهياكل المهنية للأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى، وذلك وفق وكالة نوفستي الروسية.

وأقرّت روسيا، اليوم ، قائمة الدول والأقاليم التي قالت إنها ترتكب أعمالًا غير ودية ضد روسيا وشركاتها ومواطنيها.

وضمت القائمة الولايات المتحدة، وكندا، ودول الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وأوكرانيا، والجبل الأسود، وسويسرا، وألبانيا، وأندورا، وأيسلندا، وليختنشتاين، وموناكو، والنرويج، وسان مارينو، ومقدونيا الشمالية، واليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وميكرونيسيا، ونيوزيلندا، وسنغافورة، وتايوان.