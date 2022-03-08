وزير خارجية المجر يشكر الصين على جهودها لتحقيق السلام بأوروبا

عبَّر وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري بيتر زيجارتو عن شكره للصين على جهودها لتحقيق السلام في أوروبا وتجنب المزيد من التصعيد للوضع في أوكرانيا، مبديًا استعداد المجر لمساعدة المواطنين الصينيين في أوكرانيا على الإجلاء والعودة إلى وطنهم، كما عبَّر عن أمله في مستوى أعلى من التعاون متبادل المنفعة بين المجر والصين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري، بوزير الخارجية الصيني وانج يي، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

من جانبه، وصف وزير الخارجية الصيني الوضع في أوكرانيا بالمؤسف، معبرًا عن أمله في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من لعب دور أكثر استباقية في حل الأزمة الأوكرانية الحالية وبناء آلية أمنية أوروبية في الخطوة التالية.

وتوجه وانج بالشكر إلى الجانب المجري لجهوده في العمل على توفير الراحة والمساعدة للمواطنين الصينيين من أجل إجلائهم من أوكرانيا بشكل سلس.

وقال وزير الخارجية الصيني إن بلاده تقدر بشدة سياسة الحكومة المجرية الودية طويلة الأمد تجاه الصين، وستواصل دعم تعميق التعاون متبادل المنفعة بين البلدين لتحقيق المزيد من النتائج.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، للإذاعة الحكومية، إن المجر أيدت عقوبات

الاتحاد الأوروبي على روسيا، لكن اقتصادها سيتأثر حتما بذلك.

وذكر أوربان في مقابلة، "العقوبات لها ثمن لأنها سلاح ذو حدين وسندفع هذا الثمن في الأمد القصير" مضيفا: أن على الحكومة العمل لتخفيف الضرر المباشر الناجم عن الإجراءات ضد روسيا.

وقد أكد رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، أن بلاده لن تستخدم حق النقض «الفيتو» ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي بحق روسيا.

وشدد "أوربان"، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أمس يوم الخميس، على أن وحدة التكتل المكون من 27 دولة أمر بالغ الأهمية في ظل الحرب الدائرة بأوكرانيا، والتي تدينها المجر بشكل قاطع.

ويسعى رئيس وزراء المجر إلى الحفاظ على علاقات وثيقة مع روسيا، إلا أن المجر مع ذلك انضمت إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في فرض عقوبات شديدة على موسكو.