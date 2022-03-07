روسيا: اصطدام شاحنة ببوابة سفارتنا في إيرلندا «عمل إجرامي»

اتهمت السفارة الروسية في دبلن، اليوم الإثنين، في بيان، الشرطة الإيرلندية بعدم التدخل في واقعة اصطدام شاحنة بوابة السفارة في وقت سابق اليوم، ووصفت الواقعة بأنها “عمل إجرامي".

وأدانت السفارة الروسية في بيانها، ما حصل باعتباره فعلا "إجراميا جنونيا" ضد "بعثة دبلوماسية سلمية".

وأعربت السفارة الروسية عن "قلقها البالغ" مطالبة السلطات الإيرلندية "باتخاذ تدابير شاملة" من أجل "ضمان سلامة موظفيها وعائلاتهم".

وأوقفت الشرطة الإيرلندية رجلا وفتحت تحقيقا، اليوم الإثنين، بعد أن صدمت شاحنة بوابة السفارة الروسية في دبلن، في ما وصفته السفارة بأنه عمل "إجرامي".

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع بعد ظهر الإثنين في جنوب العاصمة.

وقالت الشرطة "تم القبض على رجل... رهن الاعتقال حاليا، والتحقيق جار".

وأظهرت لقطات فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي شاحنة كبيرة تحمل شعار شركة مختصة في مواد ذات أغراض دينية، تصدم بخلفيتها بوابة السفارة الخارجية وتحطمها.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وفق وكالة "فرانس برس".

ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا، في 24 فبراير الماضي، يتجمع العديد من المتظاهرين بانتظام خارج السفارة الروسية في إيرلندا لدعم الأوكرانيين.

وألقى أحد المتظاهرين، وهو قس كاثوليكي، طلاء أحمر الجمعة على أبواب البعثة الدبلوماسية أثناء إدلائه بتصريح للإذاعة الوطنية.

كما دعا بعض قادة المعارضة رئيس الوزراء الإيرلندي ميشال مارتن إلى طرد السفير الروسي، لكن مارتن رفض اتخاذ مثل هذه الخطوة بحجة أنها ستعرض للخطر قدرة إيرلندا على مساعدة مواطنيها في روسيا.

على صعيد متصل، طالبت موسكو اليوم الإثنين بحماية "مناسبة" لمقارها الدبلوماسية في فرنسا، بعد الإبلاغ عن "هجوم" بزجاجة مولوتوف على أحد مراكزها الثقافية في باريس.

وقد استهدفت دار العلوم والثقافة الروسية ليل الأحد الاثنين بـ"عبوة حارقة" تحطمت على بوابة المبنى من دون وقوع إصابات، بحسب مصدر في الشرطة.

يشار إلى أنه فر أكثر من 1,7 مليون شخص من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي ، وفقًا لآخر إحصاءات للأمم المتحدة اليوم الأثنين.