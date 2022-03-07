تحرير 248 محضرًا تموينيًا والتحفظ على 20 طن دقيق في كفر الشيخ

تمكنت حملات مجالس المدن بالتعاون مع مديرية التموين والرقابة التموين، ومباحث التموين، من تحرير 248 محضراً تموينياً متنوعاً للمخالفين من التجار وأصحاب المخابز، والتحفظ 20 طن دقيق حر احتكار بدون فواتير.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالحملات التموينية المستمرة على الأسواق، لمراقبة السلع وتشديد الرقابة التموينية علي جميع الأنشطة التجارية بالإضافة إلى الوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية، مؤكداً أنه لا تهاون في مواجهة ومحاربة كافة أنواع الغش التجاري ومحتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات وغلاء الأسعار والكسب غير المشروع والاستيلاء على دعم الدولة والمال العام.

وخلال حملة اليوم الواحد تمكنت الحملات بمجالس المدن من تحرير 248 محضراً متنوعاً، 166 محضراً للمخابز، منهم 78 نقص وزن، 12 مواصفات، 2 تصرف دقيق، و24 مخالفات أخرى، وتحرير 118 محضر تموين وصحة ، منهم 12 لحوم، و106 محضراً متنوعاً، والتحفظ على 20 طن دقيق حر بدون بيانات.

فيما قاد الحملة جمال ساطور، رئيس مركز مدينة بيلا، بمشاركة كل من أيمن غالي، وعلي أمين، نائبي رئيس المدينة لشئون القرى، ورؤساء القرى، ورضا بدوي، بإدارة تموين بيلا، ورؤساء المكاتب التموينية بالوحدات القروية.

وأسفرت الحملة المشتركة عن تحرير 22 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها عدد 13 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و 9 محاضر متنوعة، حيث تم قيد المحاضر بقسم شرطة بيلا للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

وأكد رئيس مدينة بيلا، استمرار الحملات التموينية لتحقيق أقصى درجات الرقابة والتفتيش على المخابز لضبط المخالفين، وحرصًا على المال العام وضبط الأسواق.

فيما قام السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، بحملة مكبرة فجرا لمتابعة المخابز، بالتنسيق مع نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء القرى وإدارة تموين بندر ومركز دسوق و الصحة والطب البيطري وذلك للمرور المفاجئ على المخابز البلدية بجميع أنواعها بمدينة دسوق وذلك للاطمئنان على جوده رغيف الخبز والوزن حيث الجودة والصلاحية والتأكد من حصول المواطن عليه بسهولة وفحص ماكينات الصرف للخبز وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.

وأكد رئيس دسوق، أنه قد تم ضبط العديد من مخالفات في معايير الجودة و الوزن و انعدام النظافة والاشتراطات الصحية والقانونية فيها.