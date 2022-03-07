«الأوقاف» تعلن عن تنظيم مسابقة بين الأئمة للعمل بجامعة « الشيخ جوب» بالسنغال

أعلنت وزارة الأوقاف عن إجراء مسابقة بين أئمة الوزارة من الحاصلين على درجة الدكتوراه في تخصص التربية للعمل بجامعة الشيخ أنت جوب بداكار ـ السنغال ، على أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية :

1- أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة.

2- أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية في قطاع الدعوة لا تقل عن خمس سنوات.

3- أن يكون حاصلاً فى تقارير الكفاءة على مرتبة ممتاز خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

4- أن لا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة، وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال العامين: 2020 ـ 2021م .

5- أن لا يزيد السن عن (55) عاما في تاريخ فتح باب التقديم للمسابقة.

6- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة.

7- أن يجتاز المقابلة النهائية المقررة.

8- أن يكون حسن السير والسلوك.

9- أن يكون سليم البنية ، مكتمل الحواس والأعضاء ، ويستثنى المكفوفون من هذا الشرط ، وذلك في ضوء القرار الوزاري رقم ( 137 ) لسنة 2014م .

10- أن لا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية، أو قضى بالخارج مدة ثمانية أعوام فأكثر؛ سواء على سبيل الإعارة أم التعاقد الشخصي.

11- أن لا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية – الشئون القانونية – غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج ما لم يُلغ القرار، أو تُسحب التوصية.

12- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

وتقدم الطلبات على موقع الوزارة على الرابط التالي: (https://forms.gle/GVp3wg7SnFez23gE9 ) اعـتبارًا مـن تاريخ نشر الإعلان في 7 /3/2022م ولمدة أسبوع ؛ على أن يكون المتقدم مستوفيًا كافة الشروط ، ويتحمل وحده مسؤولية ما يترتب على إدخال أي بيانات غير صحيحة ، وسيتم نشر أسماء المتقدمين لأداء اختبارات التصفية الأولية والنهائية على موقع الوزارة ، ويتوجب على المتسابق طبع استمارة بياناته بعد استيفائها ، وتقديمها إلى المديرية التابع لها عند بدء اختبارات التصفية الأولية الشفوية بالمديريات الإقليمية ، علما بأن اختبارات التصفية النهائية ستُجرى بديوان عام الوزارة على مرحلتين: الأولى تحريرية ، والثانية شفوية للناجحين في الاختبارات التحريرية.