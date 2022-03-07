الإثنين 07 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف» تعلن عن تنظيم مسابقة بين الأئمة للعمل بجامعة « الشيخ جوب» بالسنغال

وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن إجراء مسابقة بين أئمة الوزارة من الحاصلين على درجة الدكتوراه في تخصص التربية للعمل بجامعة الشيخ أنت جوب بداكار ـ السنغال ، على أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية :

1- أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة.

 

2- أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية في قطاع الدعوة لا تقل عن خمس سنوات.

 

3- أن يكون حاصلاً فى تقارير الكفاءة على مرتبة ممتاز خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

 

4- أن لا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة، وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال العامين: 2020 ـ 2021م .

 

5- أن لا يزيد السن عن (55) عاما في تاريخ فتح باب التقديم للمسابقة.

 

6- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة.

 

7- أن يجتاز المقابلة النهائية المقررة.

 

8- أن يكون حسن السير والسلوك.

 

9- أن يكون سليم البنية ، مكتمل الحواس والأعضاء ، ويستثنى المكفوفون من هذا الشرط ، وذلك في ضوء القرار الوزاري رقم ( 137 ) لسنة 2014م .

 

10- أن لا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية، أو قضى بالخارج مدة ثمانية أعوام فأكثر؛ سواء على سبيل الإعارة أم التعاقد الشخصي.

 

11- أن لا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية – الشئون القانونية – غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج ما لم يُلغ القرار، أو تُسحب التوصية. 

 

12- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

 

وتقدم الطلبات على موقع الوزارة على الرابط التالي: (https://forms.gle/GVp3wg7SnFez23gE9 ) اعـتبارًا مـن تاريخ نشر الإعلان في 7 /3/2022م ولمدة أسبوع ؛ على أن يكون المتقدم مستوفيًا كافة الشروط ، ويتحمل وحده مسؤولية ما يترتب على إدخال أي بيانات غير صحيحة ، وسيتم نشر أسماء المتقدمين لأداء اختبارات التصفية الأولية والنهائية على موقع الوزارة ، ويتوجب على المتسابق طبع استمارة بياناته بعد استيفائها ، وتقديمها إلى المديرية التابع لها عند بدء اختبارات التصفية الأولية الشفوية بالمديريات الإقليمية ، علما بأن اختبارات التصفية النهائية ستُجرى بديوان عام الوزارة على مرحلتين: الأولى تحريرية ، والثانية شفوية للناجحين في الاختبارات التحريرية.

الأوقاف تعلن تنظيم مسابقة الأئمة للعمل جامعة انت جوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

انخفاض فى الحرارة واستقرار الرياح.. آخر تطورات حالة الطقس

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الإثنين 7-3-2022

تاج الدين: مصر تخطت المرحلة الصعبة من انتشار كورونا

«الصحة» تتعاون مع «سينوفاك» لتنفيذ مشروعات جديدة فى مجال إنتاج اللقاحات

وزير قطاع الأعمال يبحث مع سفير المغرب بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك

«إذا سقطنا ستسقطون أيضًا».. الرئيس الأوكراني يدعو الغرب لتزويده بطائرات عسكرية 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

علاء يا راجل!

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

ماجد حبته

تحديات التنمية.. مؤتمران واحتفالية

محمد العسيري

هزيمة ديستويفسكى.. وظهور مبكر لأغنياء الحرب

عبدالوهاب داود

عن أيام «الهبد الأورجانيك» و«يوم الصمت» فى «بالى»

رشا عبدالمنعم

مَن يحمينا من أن نصبح قتلة؟

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للمرأة

لواء. محسن الفحام

تنمية الأسرة المصرية.. قضية أمن قومى

صور

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

صلاة الجنازة على إياد داوود

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيًا في الضفة الغربية

بدلاً من روسيا.. هل بإمكان إسرائيل أن تزود أوروبا بالغاز؟

الجيش الإسرائيلى يكشف تفاصيل اعتراض طائرتين تابعتين لإيران