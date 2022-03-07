الإثنين 07 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أحمد فؤاد الثانى يتجول بشوارع المعز والحسين بصحبة أسرته (صور)

الملك أحمد فؤاد
الملك أحمد فؤاد

زار الملك أحمد فؤاد الثاني، ابن الملك فاروق ملك مصر قبل ثورة 1952، وبعض أفراد عائلته والوفد المرافق له، شارع المعز لدين الله الفاطمي وسط القاهرة.

وكان في استقباله الدكتور أسامه طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار، والذي اصطحبه في جولة داخل شارع المعز شلمت أهم المباني الأثرية بدءًا من باب الفتوح، مرورًا بمنزل السحيمي، وسبيل محمد علي، وخانقاه ومدرسه برقوق ومجموعه السلطان قلاوون.

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وخلال الزيارة، أبدى الملك سعادته البالغة بهذه الزيارة، معربًا عن استمتاعه بما شاهده في شارع المعز الذي يعد أكبر متحف مفتوح بالقاهرة وخاصة المباني الأثرية الفريدة ذات طابع معماري مميز، والأجواء الروحانية الموجودة به.

كما حرص الملك أحمد فؤاد على التجول مشيًا في شارع المعز، والتسوق في البازارات والمحال الموجودة به، وشراء بعض الهدايا التذكارية، ومشاهدة الحرف اليدوية، وخاصة المشغولات والصناعات المعدنية والنحاسية.

وفي نهاية الزيارة، جلس الملك والوفد المرافق له في مقهى الفيشاوي، والتقطوا مجموعة من الصور التذكارية.

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يشار إلى أن قد زار مصر مؤخرا العديد من الزعماء والرؤساء السابقين وكان آخرهم زيارة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وأسرته الذين حرصا على زيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، كما زارا  منطقة أهرامات الجيزة، وزارا مدينتى الأقصر وأسوان وقاما خلالها بزيارة عدد من المواقع السياحية والأثرية بهما.

كما استقبلت منطقة أهرامات الجيزة مؤخرا الدكتور مولين أشيمبايف، رئيس مجلس الشيوخ الكازاخى، والوفد المرافق له، وقاما بجولة بمنطقة البانوراما وأبو الهول.

كما زار أيضًا مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة التاريخية وتفقد أعمال الترميم بالمسجد والتي تتم بالتعاون مع الحكومة الكازاخية.

كما شهدت الفترة الأخيرة زيارة عدد من المشاهير  بمختلف دول العالم إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط الذى يعد من أكثر المتاحف التى تروى قصه الحضاره المصريه.

مصر المباني الأثرية الملك فاروق المجلس الأعلى للآثار المواقع السياحية أحمد فؤاد

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وائل لطفي

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