الإثنين 07 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إخماد حريق بإحدى غرف مستشفى بنى سويف الجامعى

حريق بإحدى غرف مستشفى
حريق بإحدى غرف مستشفى

قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، الأحد، إنه تم إخماد أدخنة انبعثت بإحدى غرف تخزين المهمات بالدور الأول بالمستشفى الجامعى من خلال منظومة الإطفاء بالمستشفى دون استخدام خراطيم الإطفاء الخاصة بقوات الدفاع المدني.

أضاف رئيس الجامعة أن الأدخنة لم تمتد لغرف المرضى وأنه لا توجد أية إصابات بشرية، مؤكداً تواجد كافة قيادات المستشفى الجامعى وانتظام سير العمل بهدوء فى  المستشفى وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

في سياق آخر، التقى رئيس  جامعة بني سويف بعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات الجامعة، استعرض خلال الاجتماع أهم المزايا التي يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس من خلال صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد البحثية.

وأوضح رئيس الجامعة أن صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يقدم خدماته الطبية من خلال شراكة مع شركة مصر للتأمين التي تتمتع بشبكة خدمات كبرى تغطي معظم المستشفيات والمراكز الطبية على مستوى المحافظات، حيث تشمل المزايا تغطية للخدمات الصحية لكل عضو هيئة التدريس حتى 250 ألف جنيه سنويًا والكشف في عيادات الأطباء والاستشاريين والعيادات الخارجية، فضلاً عن إجراء الأشعة التشخيصية والتحاليل الطبية والفحوص المعملية، وجلسات العلاج الطبيعي بالمراكز الطبية المُعتمدة.

إضافة إلي إجراء العمليات الجراحية، والمناظير التشخيصية والعلاجية، وتوفير الأدوية والمُستلزمات الطبية والإقامة بالرعاية المُركزة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انضمام أسر أعضاء هيئة التدريس في المنظومة العلاجية.

رئيس جامعة بني سويف مستشفى رئيس جامعة الخدمات الطبية والعلاجية الدكتور منصور حسن انتظام سير العمل قوات الدفاع المدني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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