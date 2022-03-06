الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة يعلن عن أول تجربة عملية للتحكم فى منظومة الإنارة بالشوارع (صور)

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال اجتماعه

عقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اجتماعًا، الأحد، بمجموعة الفنيين بالشركة المنفذة لمنظمومة الإنارة الجديدة التي تتيح التحكم الإلكتروني بأعمدة الإنارة والإرشاد عن الأعطال مع توفير المتابعة الجيدة للمتغيرات التي تحدث على مدار الساعة في شوارع القاهرة من إنارة وسرقة تيار مع التحكم عن بعد في الإبلاغ عن الأعطال، وحضر الاجتماع رئيس هيئة النظافة وتجميل القاهرة ورئيس الإدارة المركزية للإنارة.  

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وشملت التجربة إبلاغا فعليا عن عطل من خلال رسالة الإلكترونية ترسل من غرفة التحكم الرئيسية للنظام يحدد فيها مكان والمنطقة ورقم العمود الذي به العطل للتعامل معه من خلال فرق العمل.

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وافتتح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة معرض "مصر بقت أحلى" للأنشطة الطلابية الذي أقامته مديرية التربية والتعليم بمجمع مدارس الملك فهد، بمشاركة جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة تحت إشراف التوجيه العام للمجال الصناعى وتكنولوجيا الصناعة.

وشارك فى المعرض عدد كبير من طلاب المدارس لعرض إبداعاتهم الفنية التى ضمت ٧٠٠ قطعة فنية تجسد أهم مشروعات وإنجازات الدولة خلال 7 سنوات تحت قيادة الرئيس السيسى.

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وأكد محافظ القاهرة أن المعروضات التي ضمها المعرض تعبر عن وعى الطلاب الكامل بما يتم إنجازه في الدولة تحت قيادة الرئيس السيسى، موجهًا الشكر لوزارة التربية والتعليم لاهتمامها بإقامة المعارض التي تبرز الجهود التي تقوم بها الدولة لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

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وأكد محافظ القاهرة أن هذا المعرض يأتى في إطار تشجيع ودعم الطلاب لتنمية مهاراتهم وتبنى ما يقدمونه من أفكار وإبداع وتزكية روح الانتماء لديهم، مشيرًا إلى أن تنظيم المعارض والمشاركة في المسابقات لإظهار المواهب الفنية وتشجيعها تعزز ثقافة المنافسة الشريفة بين الطلاب، وترسخ قيم الإبداع والأصالة لتأهيل كوادر طلابية قادرة على المنافسة وإحداث التغيير.

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منظومة الإنارة بمحافظة القاهرة منظومة الإنارة منظومة الإنارة بالقاهرة محافظ القاهرة محافظة القاهرة

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وائل لطفي

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