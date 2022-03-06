20 مارس.. استكمال محاكمة 4 متهمين في «سرقة بريد المرج»

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 484 لسنة 2021 جنايات المرج، والمعروفة إعلاميا بـ«سرقة مكتب بريد المرج» لجلسة 20 مارس للشهود.

ووجهت النيابة العامة المتهمين في القضية، أنهم في غضون عام 2015 وحتى مايو 2016، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

كما قام المتهمون من الثالث حتى الأخير، بالانضمام إلى جماعة إرهابية وأمد المتهم الأول والثالث الجماعة بمعونات مادية، بأن أمدوها بأسلحة وأموال وذخائر ومهمات ومقرات مع علمهما بما تدعو إليه، وقام المتهمون جميعا بسرقة المبالغ المالية المعهود بها إلى مكتب بريد المرج، وكان ذلك عن طريق الإكراه الواقع على العاملين به، بأن دلف المتهم الأول والثاني والثالث إلى المكتب وبحوزة كل منهم سلاح ناري "بندقية آلية" أشهروها في وجوه المجني عليهم وأطلق الثالث عدة أعيرة نارية صوب الحاجز الخرساني للمكاتب الأمامية.