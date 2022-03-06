دار الكتب تحتفل بإتمام تدريب طلبة الجامعات المصرية (صور)

شهدت دكتورة نيفين محمد موسى رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، اليوم (الأحد)، حفل تسليم شهادات التخرج من البرنامج التدريبي للمجموعه الأولى من المتدربين من طلبة الجامعات المصرية، بمقر دار الكتب بالكورنيش.

يأتي التدريب في إطار التزام دار الكتب والوثائق بمسئوليتها الاجتماعية، والاهتمام بتنمية مهارات الشباب الجامعي، وتأهيلهم لسوق العمل.

حيث أقيم نشاط التدريب الصيفي السنوي بدار الكتب المصرية، من خلال مركز التنمية البشرية التابع للإدارة المركزية للمراكز العلمية برئاسة دكتور أشرف قادوس، بعنوان (برنامج تنمية مهارات طلبة وطالبات قسم المكتبات والمعلومات بالجامعات المصرية).

شمل البرنامج التدريبي عدة موضوعات مهمة هى الإيداع القانوني، الفهرسة الموضوعية، والوصفية للكتب الأجنبية والإدخال الآلى (نظام مارك)، وتنظيم المقتنيات.

وفي ختام البرنامج تم تنظيم جولات عملية للمتدربين في قاعات الإطلاع والمكتبة الرقمية، حيث تم تقسيم المتدربين إلى 6 مجموعات في الفترة من 22 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2021.

بلغ عدد المتدربين 155 طالبًا وطالبة من الفرقتين الثالثة والرابعة بأقسام المكتبات والوثائق من شتى الجامعات المصرية خلال الصيف الماضي فقط، ويمنح المتدربون فى نهاية التدريب شهادة موثقة من دار الكتب والوثائق القومية.

وتم اليوم تسليم شهادات إتمام الدورة التدريبية لطلاب 6 جامعات هى: القاهرة، حلوان، بنها، الفيوم، المنصورة وعين شمس.

ومن المقرر أن يقام قريبًا حفل تخريج باقي متخرجات البرنامج التدريبي من طالبات جامعة الأزهر.

دار الكتب والوثائق الرسمية

اتخذت دار الكتب عدة مسميات رسمية: فكان اسمها عند نشأتها سنة 1870 "الكتب خانة الخديوية"، ثم "دار الكتب الخديوية" (1892- 1914)، ثم "دار الكتب السلطانية" (1914– 1922)، ثم "دار الكتب الملكية" ( 1922- 1927)، ثم دار الكتب المصرية (1927- 1966)، ثم "دار الكتب والوثائق القومية" (1966- 1971)، ثم "الهيئة المصرية العامة للكتاب" (1971- 1993)، وأخيرًا أطلق عليها "الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية" منذ (1993 وحتى الآن).