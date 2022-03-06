الأحد 06 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بنى سويف تخصص خطوطًا ساخنة لاستقبال شكاوى الأسعار

الاجتماع
الاجتماع

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، بالإعلان عن أرقام وخطوط التليفون الساخنة لاستقبال وتلقي شكاوى المواطنين عن كافة صور الغش التجاري والمغالاة غير المبررة في أسعار السلع، وأية محاولات لاحتكار السلع بكافة أنواعها، خاصة السلع الأساسية والتموينية التي تتعلق بحياة المواطن اليومية.

جاء ذلك الاجتماع الذي عقده اليوم، بحضور اللواء جمال مسعود، السكرتير العام، المهندس وصفى عبدالله مدير عام التموين والتجارة الداخلية، وحسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببني سويف سكرتير اتحاد الغرف التجارية، وأحمد دهشان مدير الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالمحافظة، وعارف طه رئيس فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة ببني سويف، ورمضان معوض وكيل مديرية التموين، والدكتور علاء سعيد مدير التعاون والوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة.

كما عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماعًا بحضور مسئولي التموين والغرفة التجارية وحماية المستهلك لتنفيذ حزمة من الإجراءات لمجابهة كافة صور التلاعب بأسعار السلع والغش التجاري، ومحاولات الاحتكار من قبل بعض تجار الجملة للمغالاة في الأسعار واستغلال أية ظروف طارئة.

في بداية الاجتماع شدد محافظ بني سويف، على تكثيف حملات الرقابة التموينية بصفة مستمرة "صباحية ومسائية" على محلات تجارة الجملة وغيرها، وتطبيق القانون على المخالفين وإحالة كل المخالفات للنيابة العامة وتوقيع الغرامات المقررة قانونًا، ورفع قائمة بأسماء المحال التجارية المخالفة لرئاسة مجلس الوزراء لدراسة إمكانية رفع الدعم عنهم.

وطالب المحافظ بتقرير يومي عن أسعار السلع التموينية لدراسة الموقف السلعي والتمويني وأسعار السوق أولاً بأول، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، موجهًا بسرعة الإعلان عن الخريطة المكانية للمعارض والسلع بأسعار مخفضة، مشددًا على ضرورة أن تمتد للقرى والعزب مع إمكانية توفير منافذ بيع متنقلة تجوب المحافظة، للوصول لأكبر قطاع من المواطنين.

حماية المستهلك مجلس الوزراء بني سويف السلع التموينية اتحاد الغرف التجارية التجارة الداخلية محافظ بني سويف

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