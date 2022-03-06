بدء المرحلة الثالثة من الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على أراضي الدولة

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، عن بدء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة، في تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة وتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 4 حالات تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية، بقريتي البرجاية وبني محمد سلطان، كما تم إزالة حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية في المهد بقرية بنى على التابعة لمركز بني مزار.

عقد المحافظ اجتماعًا تنسيقيًا موسعا، لبحث الاستعدادات الخاصة، لبدء تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي بدأت اليوم 6 مارس الجاري وتستمر حتي يوم 26 من نفس الشهر، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية.