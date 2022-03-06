رئيس الوزراء العراقي يفتتح متحف الآثار المستردة

افتتح رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، المتحف الوطني العراقي بعد إعادة تأهيله وإجراء أعمال الصيانة على قاعاته، الذي تزامن مع يوم التسامح الوطني.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أن "الكاظمي" افتتح أيضًا متحف الآثار العراقية المستردة من خمس دول هي: الولايات المتحدة الأمريكية، وهولندا، واليابان، وإيطاليا، ولبنان.

وأثنى رئيس مجلس الوزراء العراقي على الجهود التي بذلتها وزارة الثقافة وبقية الجهات، في الحفاظ على آثار العراق وتراثه.

وحث رئيس مجلس الوزراء العراقي على مواصلة استرداد الآثار العراقية عن طريق التنسيق الدبلوماسي مع الدول، مشدداً على حق العراق في استعادة كل الآثار العراقية التي جرى تهريبها أو سرقتها قبل عام 2003 وبعده، وأكد على دعم الحكومة اللا محدود لجميع الإجراءات الخاصة بعملية الاسترداد.