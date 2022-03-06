الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. الجمهور يشارك في تصميم بوسترات مسلسل «جزيرة غمام»

بوستر مسلسل الجزيرة
بوستر مسلسل الجزيرة غمام

يتنتظر الجمهور عرض المسلسل الملحمي المنتظر “جزيرة غمام” خلال الموسم الرمضاني القادم على شاشة قناة الحياة بشكل حصري من بطولة الفنان طارق لطفي وعدد كبير من النجوم.

وشارك عدد من الجمهور بتصميم عدد من البوسترات الدعائية للعمل قبل طرح البوسترات الرسمية التي تنطلق خلال الساعات القادمة حيث نشر المؤلف عبد الرحيم كمال أحد البوسترات التي تطوع بها الشباب وصممها حبا في مسلسل “جزيرة غمام” والمقرر عرضه خلال مارثون مسلسلات شهر رمضان المقبل 2022.

ونشر مؤلف العمل عبد الرحيم كمال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة البوستر والتي ظهر عليها كل من النجوم طارق لطفي، ومي عز الدين، وأحمد أمين، وفتحي عبد الوهاب، وعلق على الصورة قائلًا: “وبينا وبين حبايبنا ميعاد.. جزيرة غمام.. رمضان 2022”.

 

ومن المقرر أن تنشر شركة سينرجي المنتجة للعمل خلال الأيام المقبلة البوسترات الرسمية للعمل عقب الانتهاء من تصويرها.

وعلم "الدستور" من مصدر داخل العمل أن المسلسل تدور أحداثه حول ثلاثة إخوة نشأوا على يد أحد الشيوخ الكبار ويجسده الفنان القدير عبدالعزيز مخيون، ومع توالي الأحداث ووفاة الشيخ تتحول حياتهم من الإخوة إلى عداء كبير وهو ما تكشفه الحلقات خلال شهر رمضان الكريم.

وأضاف المصدر أن النجمة مي عزالدين تجسد خلال الأحداث شخصية فتاة تدعى "سندس" وتنتمى إلى عائلة غجرية، وتمر بالعديد من المواقف والصراعات على نيل حبها للفنان أحمد أمين والتي تنشأ بينهما قصة غرامية خلال الأحداث وتحاول إحدى الفتيات أن تخرب علاقتهما.

وتدور أحداث مسلسل "جزيرة غمام" فى حقبة تاريخية بالعشرينيات أي قبل مائة عام من الآن، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى ويناقش صراع الإخوة والمشاكل التي تحدث بينهم.

 

أبطال وصناع مسلسل "جزيرة غمام"

مسلسل "جزيرة غمام" من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة كل من: 

  • طارق لطفى
  • مى عزالدين
  • فتحى عبدالوهاب
  • أحمد أمين
  • رياض الخولى
  • محمد جمعة
  • هبة عبدالغنى
  • هاجر الشرنوبى
  • ميار الغيطى
  • دينا أحمد
  • وعدد من ضيوف الشرف من بينهم (الفنان القدير عبدالعزيز مخيون والنجمة وفاء عامر)

 

ويجمع مسلسل "جزيرة غمام" كلًا من النجم طارق لطفى والنجم فتحى عبدالوهاب والمؤلف عبدالرحيم كمال للمرة الثانية على التوالى بعدما قدموا مسلسل "القاهرة كابول" فى شهر رمضان الماضى والذي شارك فى بطولته حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسني شتا، كريم سرور، يسرا مسعودي، عبدالرحيم حسن، كارولين خليل، معتز هشام، محمود الشرقاوي، كريم سامي، مايا طلام، سامح السيد.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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