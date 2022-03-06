الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين فى اصطدام سيارتين ودراجة بخارية بإسنا

حادث
حادث

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وقوع حادث مرورى بتصادم سيارة أجرة فى سيارة ملاكى ودراجة بخارية أمام قرية زرنيخ، مما أسفر عن إصابة سائقي السيارتين بكدمات وجروح، وتم نقلهما لمستشفى طيبة التخصصى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى مركز شرطة إسنا إخطارا من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أمام قرية زرنيخ التابعة لمجلس قروى الحلة بعزبة العبابدة، وذلك بين سيارة أجرة تحمل أرقام "1394 ص ق ن"، وسيارة ملاكى "3841 ص و ر" مع دراجة بخارية، مما أسفر عن إصابة كل من "أحمد.ع.ا" 28 سنة، و"رمضان.ب.م" 57 سنة، بكدمات وسحجات وجروح فى الكتف والجسد، وتم نقل المصابين لمستشفى طيبة التخصصى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

مدينة إسنا محافظة الأقصر حادث مرورى تصادم سيارة قرية زرنيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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