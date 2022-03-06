إصابة شخصين فى اصطدام سيارتين ودراجة بخارية بإسنا

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وقوع حادث مرورى بتصادم سيارة أجرة فى سيارة ملاكى ودراجة بخارية أمام قرية زرنيخ، مما أسفر عن إصابة سائقي السيارتين بكدمات وجروح، وتم نقلهما لمستشفى طيبة التخصصى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى مركز شرطة إسنا إخطارا من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أمام قرية زرنيخ التابعة لمجلس قروى الحلة بعزبة العبابدة، وذلك بين سيارة أجرة تحمل أرقام "1394 ص ق ن"، وسيارة ملاكى "3841 ص و ر" مع دراجة بخارية، مما أسفر عن إصابة كل من "أحمد.ع.ا" 28 سنة، و"رمضان.ب.م" 57 سنة، بكدمات وسحجات وجروح فى الكتف والجسد، وتم نقل المصابين لمستشفى طيبة التخصصى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.