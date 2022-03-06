الأحد 06 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاستخبارات البريطانية: التقدم الروسى تباطأ بسبب الهجمات الأوكرانية

قوات روسيا
قوات روسيا

أكدت الاستخبارات البريطانية، اليوم الأحد، أن التقدم الروسي تباطأ بسبب الهجمات الأوكرانية على خطوط الإمداد.

من جانبه، أعلن الجيش الروسي، قبل قليل، تدمير قاعدة جوية أوكرانية بأسلحة عالية الدقة طويلة المدى، وفقًا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل قبل قليل.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلن الاتحاد الأوروبي، عن انضمامه إلى أعضاء مجلس دول بحر البلطيق (CBSS) في تعليق عضوية روسيا وبيلاروسيا فيما يخص أنشطة المجلس.

وجاء في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، أن هذا القرار يعد جزءًا من استجابة الاتحاد الأوروبي والشركاء ذوي التفكير المماثل لعملية روسيا العسكرية في أوكرانيا وتورط بيلاروسيا في هذا الهجوم، مع الإشارة إلى أن مجلس "CBSS" هو منظمة حكومية دولية إقليمية يضم 11 دولة من دول بحر البلطيق والاتحاد الأوروبي؛ من بينها دول: الدنمارك وإستونيا وفنلندا وألمانيا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج وبولندا والسويد.

وأضاف البيان أن تعليق روسيا وبيلاروسيا سيظل ساري المفعول حتى يمكن استئناف التعاون القائم بشأن احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي. وتسلط وثيقة السياسة التأسيسية لـ CBSS لعام 1992 الضوء على احترام ميثاق الأمم المتحدة ووثيقة هلسنكي النهائية وميثاق باريس ووثائق أخرى لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وروسيا هي أحد مؤسسي المجلس وبيلاروسيا هي دولة مراقبة في CBSS، بينما تتولى النرويج حاليًا رئاسة CBSS وستضمن التعديل المناسب لتشغيل المنظمة في ظل الظروف المتغيرة.

فيما دعت وزارة الخارجية الروسية الاتحاد الأوروبي والناتو للكف عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة، تفاديًا لتعريض الطيران المدني الدولي للخطر.

وجاء في بيان أصدرته المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا: "نجدد دعوتنا إلى دول الاتحاد الأوروبي والناتو لوقف الضخ المتهور لأحدث أنواع الأسلحة إلى نظام كييف غير القابل للحياة، تفاديًا لظهور أخطار هائلة على الطيران المدني الدولي وغيره من المواصلات في أوروبا بل وخارجها".

الاستخبارات البريطانية التقدم الروسي الهجمات الأوكرانية خطوط الإمداد قاعدة جوية أوكرانية

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