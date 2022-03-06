الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مكتبة مصر الجديدة تستضيف احتفال 4 كُتاب بمرور 25 عاما على نشر رواياتهم

مكتبة مصر الجديدة
مكتبة مصر الجديدة

تستضيف مكتبة مصر الجديدة الاحتفال بمرور بـ 25 عام على صدور الأعمال الروائية "الخباء"  لميرال الطحاوي، و"دنيا زاد " لمي التلمساني، و"دارية" لسحر الموجي، و"تصريح بالغياب" لمنتصر القفاش،  ويدير الحوار المصور الفوتوغرافي عمر عادل، في السادسة من مساء غدا الاثنين بمكتبة مصر الجديدة.

"الخباء" لميرال الطحاوي  صدرت في طبعتها الأولى عن دار شرقيات  وتدور حول "فاطمة" أو "فاطم" كما كان يناديها أبوها، طفلة صغيرة متمردة في مجتمع بدوي صارم، تعبر عن مشاعرها بوضوح وقوة كطبيعة الصحراء التي تربت فيها. 

تنقل لنا تفاصيل البيت والملابس البدوية المميزة وأغنيات فلكلورية، تتخلل الرواية، بلغة عميقة، مما يضفي لمحة شاعرية على واقعها القاسي. تحكى عن رغبتها فى الهروب كل يوم من بيت تحكمه الجدة بعصاها التى تنخز كل شىء، إلا انه لا يخلو من أوقات حنو وتدليل من أخواتها الكبار.

تنتقل أحداث الرواية بانتقال البطلة من عالم البدو الجامح إلى بيت الخوجاية بصحبة مهرتها، فتتعلم فيه اللغات وتعيش حياة متحضرة، ولكنها غربة موحشة لا يؤنس شعورها بالوحدة فيها إلا مجىء الأحباب في مناماتها.

أما عن "دنيا زاد" لمي التلمساني فهي  الرواية الأولى للتلمساني، وصدرت عن دار شرقيات  وترجمت إلى 8 لغات أجنبية وحصلت على العديد من الجوائز منها جائزة عوليس الفرنسية لأفضل رواية في حوض البحر المتوسط عام 2001، وجائزة الدولة التشجعية للرواية الذاتية عام 2002، والرواية تنتمي لأدب السيرة الذاتية المحاط بالخيال، وقد تحرر النص من الذاتية المفرطة ليصبح عملا فنيا يعيد صياغة تجربة الأمومة.

أما عن "تصريح بالغياب " لمنتصر القفاش فهي الرواية الأولى له والصادرة عن دار شرقيات، وبقدر ما ترصد وتشتبك مع تجربة حياة في الجيش، تنسج أسئلة تسري في الرواية. 

يشار إلي أن مكتبة مصر الجديدة العامة، إحدى مشروعات جمعية تنمية خدمات حى مصر الجديدة، وتأسست إيماناً بدور المشاركة الشعبية فى عالمنا المعاصر وما لها من دور بارز فى حل ما تعانى منه الجماهير من مشكلات، ومن أجل للنهوض بحى مصر الجديدة والرقى به ليكون نموذجاً يحتذى به فى باقى أحياء القاهرة فى مجال الخدمات الثقافية والعلمية وتنمية المجتمع المحلي، ومنذ تأسيسها عملت الجمعية بكل جد ونشاط لتحقيق الأهداف التى وضعتها فى سبيل خدمة حى مصر الجديدة.

الاختفال يبمرور 25 عام على صدرو الاعمال الروائية
الاختفال يبمرور 25 عام على صدرو الاعمال الروائية
الخباء لميرال الطحاوي و دنيا زاد لمي التلمساني دارية لسحر الموجي تصريح بالغياب لمنتصر القفاش مكتبة مصر الجديدة دار شرقيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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