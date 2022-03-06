الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الأوكرانى: القوات الروسية تريد السيطرة على سد لتوليد الطاقة

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

حذر الجيش الأوكراني من أن القوات الروسية تريد السيطرة على سد تابع لمحطة رئيسية لتوليد الطاقة الكهرومائية جنوب العاصمة كييف.
 

وجاء في تقرير صدر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قالت إن روسيا تعتزم السيطرة على السد التابع لمحطة كييف للطاقة الكهرومائية / 150 كيلومترا جنوب كييف/ على نهر دنيبر.
 

وهاجمت القوات الروسية خلال غزوها لأوكرانيا حتى الآن العديد من منشآت البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا في زابوريجيا.
 

وتحاول وحدات روسية بكل السبل اختراق الضواحي الجنوبية الغربية للعاصمة كييف، وفقا للتقرير.
 

ودوت صفارات الإنذار جراء الغارات الجوية عدة مرات في المدينة ليل السبت/الأحد.
 

وقال التقرير إن القوات الروسية حاولت أيضا الاقتراب من الطريق السريع بالقرب من مطار كييف الدولي.
 

ولا تزال القوات الروسية تركز بشكل رئيسي على حصار مدينتي كييف وخاركيف في الشرق وميكولايف في الجنوب.

 

وعلى صعيد آخر،  أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،  أنه لا توجد أي خطط لفرض أحكام عرفية في روسيا.


وقال بوتين- في تصريحات، أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: إن الأحكام العرفية تُطبَّق عادة في أي بلد في حالة حدوث عدوان خارجي.. موضحًا: "ليس لدينا مثل هذا الموقف، وآمل ألا يكون لدينا".


وأضاف: "هناك أيضًا نظام حالة طوارئ، وكقاعدة عامة، يتم تطبيقه في حالة حدوث كوارث طبيعية أو إنسانية (من صنع الإنسان).. لا يوجد لدينا شيئا من هذا القبيل، فنحن لا نخطط لفرض أي وضع خاص على أراضي الاتحاد الروسي".


يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن 24 فبراير الماضي، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس.


من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، سيطرة الجنود الروس على قاعدة عسكرية أوكرانية في مقاطعة خيرسون.


وذكرت الوزارة- في بيان: "سيطر الجنود الروس على القاعدة العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية رادينسك بمنطقة خيرسون.. وترك الجيش الأوكراني مواقعه في عُجالة، تاركين القاعدة بالمعدات والأسلحة والذخيرة".

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رئيس التحرير

وائل لطفي

معضلة التنمية فى مصر

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